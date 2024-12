NCT-Star Mark Lee verursacht Chaos beim Doppelgänger-Contest

Zurzeit sind Doppelgänger-Contests weltweit im Trend. Auch für Mark Lee, Mitglied der K-Pop-Boygroup NCT, wurde vor wenigen Tagen ein Contest in New York veranstaltet. Das wollte sich der Rapper nicht entgehen lassen. Als Mark von seinem eigenen Contest erfuhr, berichtete er selbst in den sozialen Medien davon. Dadurch wuchs die Vorfreude der Fans, dass ihr Idol dort erscheinen könnte. Als Mark tatsächlich mit zwei Sicherheitsbeamten bei dem Wettbewerb auftauchte, waren seine Fans begeistert. Jedoch brach kurz nach seiner Ankunft Chaos aus, wie India Times berichtet. Die NCTzens, die Anhänger der K-Pop-Gruppe, bedrängten den K-Pop-Star. Nach nur einem kurzen Auftritt war Mark gezwungen zu gehen. Einige NCTzens liefen ihm sogar nach und verfolgten sein Fahrzeug.

Schon zu Beginn der Veranstaltung kam es zu Hindernissen. Die Polizei traf ein, um die Veranstaltung zu beobachten. Berichten zufolge übernahm ein Fan freiwillig die Verantwortung für die Versammlung. In den letzten Monaten haben Wettbewerbe, bei denen die Teilnehmer einem Star ähnlich sehen, weltweit an Popularität gewonnen. Es fanden bereits Doppelgänger-Wettbewerbe für Promis wie Timothée Chalamet (28), Zayn Malik (31) oder K-Pop-Star Jungkook (27) von BTS statt.

Mark ist seit 2016 Mitglied von NCT. Der Songwriter ist unter anderem Teil der Sub-Units NCT Dream, NCT 127 und NCT U. 2022 veröffentlichte der Sänger seine erste eigene Single "Child". Ein Jahr später folgte sein zweiter Solosong mit dem Namen "Golden Hour." Bald erscheint Marks neuer Track "Fraktsiya". Die Kollaboration mit der Rapperin Lee Young Ji wird am 16. Dezember veröffentlicht.

Arturo Holmes/ Getty Images North America Haechan, Jaemin und Mark von NCT Dream beim iHeartRadio z100's Jingle Ball, Dezember 2024, New York

Elyse Jankowski/ Getty Images North America Jeno, Mark, Haechan, Renjun, Chenle, Jisung and Jaemin von beim HeartRadio Jingle Ball, Dezember 24

