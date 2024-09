Kyle Walker und Annie Kilner wollen an ihrer Ehe arbeiten

Kyle Walker (34) und Annie Kilner geben ihrer Liebe noch eine Chance: Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtet, sei der Fußballer wieder zu Hause bei seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern eingezogen. Die beiden wollen an ihrer Beziehung "arbeiten": "Sie wollen beide wirklich, dass es funktioniert. Ihre Familie ist das Zentrum ihres Lebens." Im Fokus ihrer Entscheidung stehe ihr Nachwuchs: "Sie wollen nicht, dass die Kinder in einem zerrütteten Elternhaus aufwachsen."

Der Profisportler und die Influencerin sind bereits seit dem Teeniealter ein Paar. Ob es zwischen ihnen wieder so werden wird, wie es einmal war, sei noch nicht klar. "Sie sind nicht wieder zusammen in dem Sinne, dass alles vergeben und vergessen ist. Aber sie leben physisch am selben Ort und versuchen, einen Weg durch all das zu finden", erklärt die Quelle. Wird das ihrer Ehe guttun? Auch während Kyle nicht bei der Familie wohnte, sei er täglich dort gewesen: "Er ist jeden Abend zum Haus gegangen, um die Kinder ins Bett zu bringen – also ist das in mancher Hinsicht jetzt kein radikaler Unterschied." Dennoch betont der Insider, dass es für die beiden "ein bedeutender Schritt" sei.

2021 gaben sich der Manchester City-Star und seine Jugendliebe das Jawort – ihre Liebe krönte die Geburt ihrer vier gemeinsamen Kinder. Der 34-Jährige war in der Ehe allerdings nicht treu – er fing ein Verhältnis mit Lauryn Goodman an. Zunächst verzieh Annie ihrem Mann seinen Seitensprung – sogar als sie erfuhr, dass er mit dem Social-Media-Star einen Sohn gezeugt hatte. Die Nachricht, dass Lauryn sogar noch ein zweites Kind von ihm bekam, brachte das Fass aber zum Überlaufen. Seitdem steckt nicht nur Kyles Ehe in einer tiefen Krise – auch das Verhältnis zu seiner Ex-Verflossenen endete in einem heftigen Gerichtsstreit.

Getty Images Kyle Walker, Fußballer

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

