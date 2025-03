Lauryn Goodman möchte Friedensgespräche mit Annie Kilner

Lauryn Goodman streckt angeblich die Hand zur Versöhnung aus: Nach andauernden Schlagzeilen und Konflikten soll sie Gespräche mit Annie Kilner anstreben, um ihre Differenzen beizulegen. Die jahrelange Auseinandersetzung der beiden Frauen, die durch Fußballstar Kyle Walker (34) ausgelöst wurde, schlägt seit 2019 hohe Wellen. Kyle, der mit Annie verheiratet ist und mit ihr vier Kinder hat, ist ebenfalls der Vater von Lauryns zwei Kindern, Kairo und Kinara, die während einer Affäre zur Welt kamen. Ein Nahestehender verriet dem Magazin New!: "Lauryn möchte eine Bindung zu ihr aufbauen und eine Art Friedensgespräch mit Annie führen." Doch ob Annie auf das Angebot eingehen wird, bleibt unklar.

Die Spannungen zwischen den beiden Frauen wurden in der Vergangenheit durch gerichtliche Auseinandersetzungen und emotionale öffentliche Äußerungen angeheizt. Lauryn hatte zuletzt in einem Family-Court-Fall finanzielle Unterstützung für ihre Kinder eingefordert, wobei sie eine Summe in Höhe eines Jahresgehalts von über 420.000 Euro anpeilte. Doch der Richter wies einige ihrer Forderungen zurück. Der Konflikt schwelte weiter, gestützt durch kryptische Beiträge in den sozialen Medien, wie Annies kürzlichen Instagram-Post, der lautete: "Ich habe für Männer gekocht, die ich hätte vergiften sollen." Während Lauryn Frieden anstrebt, soll Annie sich vor allem auf ihre Familie konzentrieren und wenig Interesse an einer öffentlichen Aussöhnung zeigen.

Die nun seit Jahren anhaltende Dreiecksdynamik zwischen Lauryn, Annie und Kyle begann während Kyles und Annies turbulenter Beziehung, die schließlich 2021 in einer heimlichen Hochzeit gipfelte. Annie und Kyle kennen sich seit ihrer Jugend und suchten nach den Eskapaden der Vergangenheit zumindest öffentlich Harmonie. Lauryn hingegen nutzt verschiedene Plattformen, um ihre Seite der Geschehnisse darzustellen und über ihre Herausforderungen als Mutter zu berichten. Ob es jemals zu einer Annäherung zwischen den zwei Frauen kommt, ist derzeit offen.

Getty Images Lauryn Goodman, Influencerin

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

