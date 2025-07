Sophia Bush packt über "One Tree Hill"-Gehalt der Frauen aus

In einer neuen Podcast-Folge von "The Burnouts" sprach Sophia Bush (43) offen über die finanziellen Ungerechtigkeiten am Set von One Tree Hill. Die Serie, die von 2003 bis 2012 ausgestrahlt wurde, drehte sich zunächst um zwei rivalisierende Halbbrüder, entwickelte sich jedoch zu einem Ensemble-Drama, bei dem auch die Frauen immer größere Rollen übernahmen. Sophia enthüllte, dass sie und ihre Kolleginnen von den Produzenten finanziell ausgenutzt wurden. "Sie sagten uns immer wieder, die Serie stehe kurz vor dem Aus, damit wir nicht verhandelten", erklärte sie. Erst ab der vierten Staffel konnte ihr Anwaltsteam durchsetzen, dass sie ein Gehalt erhielt, das zumindest mit dem der zweitniedrigst bezahlten Frau in der Besetzung vergleichbar war – deutlich weniger als ein Fünftel dessen, was ihre männlichen Co-Stars verdienten.

Sophia beschrieb außerdem die schwierigen Umstände, unter denen sie während der Produktion lebte. Trotz ihrer scheinbaren Starrolle, die durch Werbetafeln und Medienpräsenz betont wurde, musste sie einen finanziellen Balanceakt bewältigen. "Ich habe Freunde dafür bezahlt, dass ich auf der Couch eines winzigen Apartments übernachten konnte, da ich mir alleine keine Wohnung leisten konnte", verriet sie. Damit war sie nicht allein: Auch Kollegin Bevin Prince (42), die in früheren Staffeln regelmäßig mitspielte, schilderte an anderer Stelle, dass sie mit einem Tagessatz von 75 Dollar für 16- bis 18-Stunden-Tage entschädigt wurde. Die Schauspielerin bezeichnete diese Zeit dennoch als lehrreich und betonte, dass sie stolz auf die starke Arbeitsmoral sei, die sie dort entwickelt habe.

Sophia selbst hat sich in der Vergangenheit oft für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit eingesetzt. Sie nutzte ihre Plattform, um Missstände wie diese öffentlich zu machen und anderen Frauen Mut zu geben, für eine faire Behandlung einzutreten. Abseits ihres Berufs ist die Schauspielerin für ihre enge Verbundenheit mit ihren Freunden bekannt und wurde mehrfach für ihre starke Community-Bindung gelobt. Diese Solidarität mit anderen zeigt sich auch in Interviews, in denen ihre Kolleginnen immer wieder hervorheben, wie bedeutsam ihre Unterstützung in schwierigen Zeiten war. Sophias Erfahrungen mit "One Tree Hill" sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie komplex und fordernd das Leben eines TV-Stars hinter den Kulissen aussehen kann.

Sophia Bush, TV-Star

Sophia Bush im Januar 2009

Sophia Bush, April 2024