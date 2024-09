Bisher unveröffentlichter Brief von John Lennon aufgetaucht

Laut Informationen, die Mirror vorliegen, soll ein bewegender, handgeschriebener Brief von John Lennon (✝40), der die Wünsche zu seinem nahenden vierzigsten Geburtstag thematisiert, beim Auktionshaus RR Auction in Boston für rund 36.000 Euro versteigert werden. Laut dem Magazin schreibe Lennon in seinem Brief: "Ich hoffe das Leben beginnt mit 40". Der ehemalige Beatle verfasste den vierseitigen Brief im Januar 1979, nur wenige Monate vor seiner Ermordung. Er richtete das Schreiben an seine Cousine Liela Birch aus New York, wo auch er selbst zu dieser Zeit lebte. Fast exakt ein Jahr später, im Dezember 1980, wurde John im Alter von 40 Jahren von Mark Chapman im Torbogen seiner New Yorker Residenz, dem Dakota Building, ermordet.

Der Brief enthüllt Johns Sorgen und Gedanken über verschiedene Aspekte seines Lebens, wie Mirror weiter berichtet. So schreibt der Musiker davon, dass er sich ab seinem 40. Lebensjahr weniger "Ärger" wünsche. Er reflektiert über die vielen Menschen, die er bisher getroffen habe und die seiner Meinung nach nur hinter seinem Geld her seien. Bezüglich seiner alten Tante Mimi Smith schreibt John von "Feigheit vor dem Abschied". Er traue sich nicht, sie zu besuchen, aus Angst, dass es der letzte Besuch bei ihr sein könnte. Besonders rührend sind seine Worte über seinen dreijährigen Sohn Sean, den er als "wunderschön und weise" beschreibt. Auch seine Sorge um seinen 15-jährigen Sohn Julian, der zu dieser Zeit ein Internat besuchte, thematisiert der 39-Jährige in seinem Brief.

Das Ende des Briefes zieren der Sketch eines lächelnden Gesichts und die Worte "Love John and Yoko". Das Dokument stellt eine kostbare Erinnerung an den Musiker und Familienmenschen dar – abseits seines öffentlichen Ruhms. Die seltenen Einblicke in seine Gedankenwelt sind ein wertvolles Zeugnis seiner besonderen Persönlichkeit und der intensiven Familienbeziehungen, die der Musiker und Komponist seinerzeit pflegte.

RR Auction/BNPS Unveröffentlichter Brief von John Lennon an Cousine Liela Birch vom Januar 1979

Getty Images John Lennon mit seiner Frau Yoko Ono und seinem Sohn Julian

