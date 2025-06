Sam und Aaron Taylor-Johnson nach zehn Jahren Ehe noch happy

Zwischen Sam Taylor-Johnson und Aaron Taylor-Johnson (35) sprühen auch nach über einem Jahrzehnt Ehe noch die Funken der Liebe. Gefunkt hatte es zwischen der Regisseurin und dem Schauspieler laut E! News bereits 2008, als Aaron beim Casting für Sams Filmdebüt "Nowhere Boy" vorsprach. Aaron, damals 18 Jahre alt, überzeugte nicht nur mit seiner Darstellung von John Lennon (✝40), sondern eroberte auch das Herz der damals 41-jährigen Filmemacherin. Noch bevor die beiden je ein Date oder einen Kuss geteilt hatten, erklärte Aaron nach Abschluss der Dreharbeiten, dass er Sam heiraten würde. Ein Jahr später hielt er tatsächlich um ihre Hand an, und 2012 folgte die Hochzeit.

Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, Wylda und Romy. Dazu kommen Sams Töchter Angelica und Jessie aus einer früheren Ehe. Aaron, der sich schon immer eine große Familie gewünscht hat, geht in seiner Rolle als Vater und Stiefvater voll auf. In einem Interview mit Esquire verriet er: "Ich wusste, dass ich ein junger Vater sein würde." Sam lobte besonders ihre besondere Dynamik: Während sie an ihren Projekten arbeitet, übernimmt Aaron gerne den Haushalt und kümmert sich um die Kinder. Im Gespräch mit dem Guardian sagte sie: "Das Tolle an Aaron ist, dass er es liebt, nicht zu arbeiten und zu Hause bei den Kindern zu sein, während ich arbeite." Und sie fügte lachend hinzu: "Wir streiten uns regelrecht darum. Er sagt dann: 'Nein, nein, ich bin gern Hausmann, koche und bringe die Kinder zur Schule.'"

Beruflich wollte Aaron nie vom Erfolg seiner Frau Sam profitieren. Stattdessen machte er sich mit Rollen wie in "Kick-Ass" und seinem Golden Globe-Gewinn für "Nocturnal Animals" einen eigenen Namen. Auch privat verfolgt er seine Ziele mit Bodenständigkeit und Stil – passend zu seiner jüngsten Ernennung zum Markenbotschafter einer renommierten Uhrenfirma. Kein Wunder, dass Fans ihn bereits als möglichen neuen James Bond im Blick haben. Ob vor der Kamera oder als Familienvater: Aaron überzeugt auf ganzer Linie durch Präsenz und Charakter.

Getty Images Sam und Aaron Taylor-Johnson im April 2024

Instagram / aarontaylorjohnson Aaron und Sam Taylor-Johnson im September 2024

Getty Images Sam und Aaron Taylor-Johnson mit Sams Töchtern Angelica und Jessie, Dezember 2024