John Lennons Sohn Julian ist zweites Mal an Krebs erkrankt

Julian Lennon, der 61-jährige Sohn der Musiklegende John Lennon (✝40), musste sich kürzlich erneut einem Kampf gegen den Krebs stellen. Während eines Aufenthalts in Los Angeles suchte der Musikersohn eine routinemäßige Kontrolle bei seiner Dermatologin auf, die alarmierende Neuigkeiten brachte: Einer der Leberflecke, den sie untersucht hatte, entpuppte sich als bösartiges Melanom, wie er auf Instagram bekannt gab. Noch bevor er nach New York reisen konnte, kehrte Julian nach Los Angeles zurück und unterzog sich einer siebenstündigen Notoperation, bei der der gefährliche Hautkrebs entfernt wurde. Nun wartet er auf die Ergebnisse der Biopsie, die beweisen sollen, dass er wieder krebsfrei ist.

Auf seinem Social-Media-Profil teilte Julian seine Erfahrungen mit seinen Fans. Er beschrieb, wie die schnelle Diagnose und die sofortige Behandlung ihm vermutlich das Leben gerettet haben. Auch ist dies nicht seine erste Begegnung mit der Krankheit: Bereits im Jahr 2020 hatte dieselbe Dermatologin Krebs bei ihm entdeckt und damals ebenfalls erfolgreich entfernt. Julian nutzte die jüngsten Ereignisse, um die Bedeutung regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen zu betonen. "Gesundheitschecks können Leben retten", appellierte er an seine Follower und dankte dem Ärzteteam, das ihm einmal mehr geholfen habe.

Julian, der nicht nur Musiker, sondern auch als Inspiration für den bekannt ist, steht damit erneut im Rampenlicht, wenn auch aus besorgniserregenden Gründen. Der Sohn von John Lennon, der mit seinem Halbbruder Sean Lennon regelmäßig Aufmerksamkeit in der Musikwelt auf sich zieht, führt ein eher zurückgezogenes Leben abseits des großen Rampenlichts. Dennoch teilt er wichtige Einblicke in seine Erfahrungen mit der Öffentlichkeit. Seine Geschichte erinnert an die Stärke, die er auch während seiner komplizierten Beziehung zu seinem berühmten Vater bewies, und an seinen Wunsch, aus dem Schatten der Beatles herauszutreten und eine Stimme für sich selbst zu finden.

Getty Images Paul McCartney und Julian Lennon, 1967

Getty Images John Lennon mit seiner Frau Yoko Ono und seinem Sohn Julian

