Elton John schwärmt von Zusammenarbeit mit Brandi Carlile

Elton John (77) und Brandi Carlile könnten gemeinsam Musikgeschichte schreiben. Für den Dokumentarfilm "Never Too Late", der das Leben des legendären Sängers beleuchtet, haben die beiden den gleichnamigen Song aufgenommen, der es auf die Shortlist der Oscars 2025 für den besten Originalsong geschafft hat. In einem Interview mit Deadline erzählte Elton jetzt, dass die Inspiration für den Song Brandi nach einem privaten Screening des Films im Sommer 2022 in Nizza gekommen sei, als sie mit ihrer Frau und ihren Kindern Elton in seinem Haus besucht habe. Unterstützt wurden beide dabei von Eltons langjährigem musikalischen Weggefährten Bernie Taupin und dem Produzenten Andrew Watt (34).

Die Dokumentation, die auf Disney+ verfügbar ist, erzählt von Eltons Aufstieg, den dunklen Jahren seiner Sucht und seinem Weg zurück ins Leben. "Never Too Late" passt nicht nur musikalisch perfekt zu diesen Themen – die Botschaft des Songs, dass es nie zu spät ist, Neues zu versuchen, wurde sogar zum Titel des Films. Elton schwärmte im Interview mit Deadline weiter: "Brandi ist für mich die beste Sängerin Amerikas. Ihre Stimme und ihr Gespür als Songschreiberin beeindrucken mich immer wieder." Auch über ihre langjährige Freundschaft äußerte sich der Musiker: "Wir kennen uns seit über 20 Jahren, und sie versteht mich wirklich."

Elton Johns Liebe zu Duetten hat eine lange Tradition, wie er im Gespräch weiter betonte. Von Kiki Dee über Aretha Franklin (✝76) bis hin zu Ray Charles (✝73) und John Lennon (✝40) – Elton genießt es, mit anderen großartigen Künstlern zusammenzuarbeiten. Mit Brandi verbindet ihn jedoch eine besondere Dynamik. Schon für sein Album "The Lockdown Sessions" arbeitete das Duo eng zusammen. Auch abseits der Musik haben Elton und Brandi viel gemeinsam. Beide sind verheiratet. Elton mit David Furnish (62) und Brandi mit Catherine Shepherd. Beide Paare haben zwei Kinder und verbringen offenbar auch gerne Zeit gemeinsam und zeigen damit, dass ihre Freundschaft weit über die Bühne hinausreicht.

Getty Images Elton John, Oktober 2024

Instagram / eltonjohn Elton John und David Furnish auf Instagram, Dezember 2024

