Sean Ono Lennon sieht musikalisches Vermächtnis als Ehre

Sean Ono Lennon (49), der Sohn von John Lennon (✝40) und Yoko Ono (92), hat bei den Grammy Awards in Los Angeles über sein außergewöhnliches Erbe gesprochen. Mit nur fünf Jahren verlor Sean seinen berühmten Vater, der 1980 erschossen wurde. Heute sieht Sean die Verantwortung, das musikalische Vermächtnis seiner Eltern zu pflegen, als große Ehre an. Gegenüber Reportern erklärte er: "Der Spagat zwischen der Musik meines Vaters und meiner eigenen Musik ist für mich keine Last. Es ist ehrlich gesagt ein großes Privileg für mich." Bei der Veranstaltung gewann Sean gemeinsam mit Simon Hilton einen Grammy für die überarbeitete Ausgabe von John Lennons Album "Mind Games".

Seans musikalisches Schaffen ist eng mit dem seiner berühmten Eltern verbunden. Neben seiner eigenen Musik hat er immer wieder an Projekten gearbeitet, die das Erbe von John Lennon und Yoko Ono teilen. Aktuell arbeitet er mit Simon Hilton an einem umfassenden Projekt für ein "One to One"-Konzert, wie John und Yoko es 1972 im Madison Square Garden gaben. Sean erklärte laut People, dass das Konzert neu gemischt, als Album neu veröffentlicht und mit einem dazugehörigen Film präsentiert werden soll. Das Event sei ein einzigartiges, visuell auffälliges Spektakel gewesen und spiegle die radikale Seite seiner Eltern wider. "Sie waren alle in Tarnkleidung und sahen aus wie wilde radikale Linke. Es war wirklich eine coole Show", erinnerte er sich.

Im Rahmen seiner eigenen Musik brachte Sean Ono Lennon drei Soloalben heraus, darunter zuletzt 2024 "Asterisms", und arbeitete an mehreren Bandprojekten. Trotz seiner Erfolge bleibt seine Familiengeschichte ein wesentlicher Teil seines Lebens. Sean, der seinen berühmten Nachnamen stolz trägt, ist zudem bekannt für seine enge Verbindung zu seiner Mutter Yoko, die ihn von klein auf unterstützte. Die enge Mutter-Sohn-Bindung zeigt sich bis heute sowohl im Privaten als auch in den gemeinsamen Bemühungen, das Vermächtnis von John Lennon zu bewahren.

Getty Images Sean Ono Lennon und Simon Hilton mit ihrem gewonnenen Grammy bei der Verleihung in Los Angeles

Getty Images Yoko Ono und John Lennon im März 1969

