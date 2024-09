Klare Favoriten: Diese Stars räumen bei den Emmy Awards ab

Die diesjährigen Primetime Emmy Awards sind allesamt vergeben – das sind die großen Sieger und Siegerinnen des Abends! Die Hitserie "Shōgun" geht als klarer Gewinner hervor: Der Cast konnte sich unter anderem in der wichtigen Kategorie "Herausragende Dramaserie" über eine Trophäe freuen, wie People berichtet. Auch deren Protagonisten Hiroyuki Sanada und Anna Sawai setzten sich als "Bester Hauptdarsteller" sowie "Beste Hauptdarstellerin" in der Rubrik durch. Insgesamt ist "Shōgun" somit bereits 18 Mal Emmy-prämiert. Ebenfalls im Bereich Drama durfte Elizabeth Debicki (34) einen Award mit nach Hause nehmen. Sie wurde für ihre Leistung als Nebendarstellerin im Royal-Biopic The Crown geehrt.

Im Bereich Comedy hat die Fachjury der Emmys ebenfalls einen Favoriten: die Dramedy-Serie "The Bear"! So durfte Jeremy Allen White (33), wie schon im vergangenen Jahr, für seine Darstellung des launischen Küchenchefs Carmy Berzatto eine Trophäe entgegennehmen. Auch sein Co-Star Liza Colón-Zayas (52) wurde als beste Nebendarstellerin gekürt. Der Preis für die "Beste Comedyserie" ging jedoch an die zweite Staffel von "Hacks", die sich mit der komplexen Beziehung einer jungen Comedy-Autorin und einer legendären Stand-up-Comedienne beschäftigt. Die Hauptdarstellerin Jean Smart (72) durfte sich für ihre Rolle der Deborah Vance über den begehrten Award freuen.

Als "Herausragende limitierte Serie oder Anthologie" wurde der kontroverse britische Thriller Rentierbaby prämiert. Einen Award erhielt auch Jodie Foster (61) als beste Hauptdarstellerin in der limitierten Serie "True Detective: Night Country". Auch Billy Crudup (56) wurde für seine Leistung als Nebendarsteller in der beliebten Dramaserie "The Morning Show" gewürdigt – die übrigen Stars des hochkarätigen Casts wie Jennifer Aniston (55), Reese Witherspoon (48) oder Jon Hamm (53) gingen jedoch leer aus. Die Stars von Only Murders in the Building, darunter Selena Gomez (32), Steve Martin (79), Martin Short (74) und Meryl Streep (75), konnten sich ebenfalls nicht durchsetzen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elizabeth Debicki bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeremy Allen White bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige