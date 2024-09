Eagles-Songwriter J. D. Souther ist mit 78 Jahren verstorben

Es sind traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Der US-amerikanische Sänger und Songwriter J. D. Souther, der mit vollem Namen John David heißt, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das bestätigt jetzt ein Sprecher der Musikgruppe Eagles gegenüber Los Angeles Times. Demnach soll J. D. in seinem Haus in New Mexico verstorben sein. Die Todesursache sowie der Zeitpunkt des Todes des "New Kid in Town"-Schreibers sind bisher noch nicht geklärt.

J. D. schrieb nicht nur Welthits für Bands wie die Eagles oder Sängerin Linda Ronstadt, sondern sang auch ein eigenes Studioalbum ein. Gemeinsam mit seiner Band namens Souther-Hillman-Furay Band brachte J. D. sogar zwei Alben heraus. Anschließend löste sich die Gruppe jedoch wieder auf. Seinen größten Erfolg als Solokünstler feierte er mit dem Lied "You're Only Lonely". Seinen musikalischen Durchbruch erzielte er aber mit geschriebenen Hits wie "Best of My Love", "Victim of Love", "Heartache Tonight" und "New Kid in Town", die allesamt von den Eagles interpretiert wurden.

J. D. wurde im Jahr 1945 geboren und wuchs in Amarillo, Texas auf. Ende der 60er-Jahre zog er dann nach Los Angeles, wo er Glenn Frey kennenlernte. Der Gitarrist gründete später dann die Band Eagles, wodurch J. D. die Tür als Songwriter der bekannten Musikgruppe geöffnet wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images J. D. Souther, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images J. D. Souther, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige