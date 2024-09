Die Eagles trauern um langjährigen Freund J. D. Souther

J. D. Souther ist tot. Diese traurigen Nachrichten gehen aktuell um die ganze Welt. Der Songwriter hat eine beeindruckende Karriere hinter sich und schrieb unter anderem für die Eagles so einige Hits. Die Band zollt ihrem langjährigen Freund nun Tribut. "Wir haben einen Bruder verloren, einen Freund und einen brillanten Partner, und die Welt hat einen großartigen Songwriter, einen Pionier der südkalifornischen Musik, die sich in den 1970ern aufgetan hat, verloren", heißt es in einem Statement, das Daily Mail vorliegt.

"J. D. Souther war clever, talentiert, belesen und besaß einen verrückten Sinn für Humor. Er liebte gutes Essen, einen guten Film und einen guten Martini... und er liebte Hunde, er adoptierte so einige in seinem Leben", lässt die Musikgruppe weiter verlauten. Ihre herzzerreißenden Worte beenden die Eagles mit: "Wir betrauern den Verlust und wir schicken unser Beileid an seine Familie, Freunde und seine vielen Fans auf der ganzen Welt. Er war ein unglaublicher Mann und wird von vielen schmerzlich vermisst werden. Adios, alter Freund. Hab eine gute Reise."

J. D. Southers Karriere erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte, in denen er nicht nur Hits wie "New Kid In Town" oder "Best Of My Love" für die Eagles verfasste, sondern auch eigene Erfolge feierte. So landete er solo mit "You're Only Lonely" einen Hit und schrieb Songs für andere namhafte Künstler wie die Dixie Chicks und Bonnie Raitt. Auch als Schauspieler machte Souther auf sich aufmerksam und war in Serien wie "Nashville" sowie in Filmen wie "Postcards From the Edge" zu sehen. Trotz seiner beachtlichen Karriere, die ihn auch in die Songwriters Hall of Fame führte, blieb Souther bis zuletzt aktiv und hatte sogar noch eine Tour geplant, die nächste Woche in Phoenix starten sollte.

Getty Images J. D. Souther, 2015

Getty Images J. D. Souther in der Songwriters Hall of Fame

