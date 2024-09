Dschungelcamp-UK-Star Frankie Dettori liegt im Krankenhaus

Frankie Dettori erlitt einen schweren Unfall: Der italienische Jockey stürzte vom Pferd und musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Jetzt meldet sich der Dschungelcamp-UK-Star bei seinen Fans nach dem Horrorsturz auf Instagram und gibt ein Update. "Ich bin dankbar für alle Nachrichten. Mir geht es gut. Ich habe mir die rechte Schulter ausgekugelt – mein Team hier im Krankenhaus hat mich wieder zusammengeflickt", schreibt der Realitystar und betont: "Danke für die fürsorglichen Worte, das bedeutet mir sehr viel."

Von Frankie gibt es außerdem einen Gruß aus dem Krankenhausbett in Form eines Fotos. Auf diesem ist der 53-Jährige in einem Patientenkittel zu sehen. Seine Miene wirkt währenddessen erschöpft. In der Kommentarspalte des Beitrags senden die Fans des Flachrennen-Champions zahlreiche liebevolle Genesungswünsche. "Ich hoffe, dass es dir schnell wieder besser geht!", heißt es unter anderem und lautet beispielsweise: "Armer Frankie... Ich sende dir einen Haufen Liebe und wünsche dir alles Gute!" Zudem schreibt Sänger Marvin Humes: "Tut mir leid, das zu hören! Du wirst stärker denn je zurückkommen – wie du es immer machst, Kumpel! Ganz viel Liebe!"

Zwar wurde Frankie in Italien geboren, aufgrund seiner erfolgreichen Karriere als Jockey lebte er jedoch über 35 Jahre in England. Während dieser Zeit war er auch für Queen Elizabeth II. (✝96) tätig. Anlässlich ihres Todes meldete sich der gebürtige Italiener mit rührenden Worten auf Twitter (heute X). "Für mich als Jockey war es die Ehre meines Lebens, für Ihre Majestät reiten zu dürfen. [...] Ich werde für immer dankbar sein für die Zeit, die Freundlichkeit und den Humor, den Ihre Majestät mir entgegenbrachte. Vielen Dank, Ma'am", äußerte sich Frankie auf der Onlineplattform. 2023 nahm der Sportler außerdem an der britischen Version des Dschungelcamps teil.

Anzeige Anzeige

Getty Images Frankie Dettori, Jockey

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Frankie Dettori, Juni 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass sich Frankie aus dem Krankenhausbett meldet? Klasse! Ich finde es super, dass er seine Fans auf dem Laufenden hält. Na ja. Er soll sich lieber etwas Ruhe gönnen... Ergebnis anzeigen