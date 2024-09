Nach Messerattacke: Eduardo Xol ist mit 58 Jahren verstorben

Erschütternde Neuigkeiten aus der Entertainmentbranche: Der "Extreme Makeover: Home Edition"-Star Eduardo Xol (58) ist nach einem Angriff verstorben! Wie unter anderem People berichtete, rief der Sänger am 10. September die Polizei und erklärte, dass er Hilfe brauche. Als diese eintraf, fand sie Eduardo mit mehreren Stichwunden vor, woraufhin er umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde – das erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Magazin. Wie der Gerichtsmediziner von Riverside County nun aber mitteilte, erlag Eduardo im Alter von nur 58 Jahren seinen Verletzungen. Ein Tatverdächtiger wurde bereits verhaftet und wegen Mordes angeklagt.

Eduardos Familie äußerte sich bereits zu seinem tragischen Ableben. "Wir sind untröstlich über den traurigen Verlust unseres geliebten Eduardo Xol. Als seine Familie wissen wir, dass seine Freundlichkeit das Leben von so vielen berührt hat", erklärten seine Liebsten in einem Statement gegenüber TMZ. Außerdem geht aus der Erklärung hervor: "Wir bitten darum, dass diese Freundlichkeit nun zurückgegeben wird, damit unsere Privatsphäre respektiert werden kann, während wir unsere Trauer verarbeiten. Anstelle von Blumen bitten wir darum, in Eduardos Namen an die Lupus Foundation of America zu spenden, da er so viel Zeit seines Lebens im Dienste anderer verbracht hat."

Neben seiner Musik feierte Eduardo vor allem mit der Show "Extreme Makeover: Home Edition" große Erfolge. Insgesamt stand er für sieben Staffeln vor der Kamera. Auch spielte er in verschiedenen Telenovelas mit, darunter "Acapulco, cuerpo y alma", "Sentimientos Ajenos" und "La Jaula de Oro".

