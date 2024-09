Das waren die schönsten Looks des Deutschen Fernsehpreises

Am gestrigen Abend wurde der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Für den besonderen Anlass putzten sich die Stars und Sternchen der deutschen TV-Landschaft natürlich ordentlich heraus. Den Hingucker des Abends lieferte Bill Kaulitz (35) – gemeinsam mit seinem Zwilling Tom (35) strahlte er auf dem roten Teppich. Während sich sein Bruder wie gewohnt für einen klassischen Look entschieden hatte, kombinierte der Tokio Hotel-Frontmann zu seiner schwarzen Anzughose ein glitzerndes Crop-Top. Der knappe Fummel entblößte Bauch und Brust und bestand aus schimmernden, rosafarbenen Blüten und schwarzen Ästen.

Den roten Teppich brachte auch Collien Ulmen-Fernandes (43) zum Glitzern. Die Moderatorin trug einen lockeren Anzug in Übergröße, der über und über mit hellen Pailletten besetzt war – passend dazu zierte ihre Stirn ein silbernes Glitzersteinchen. Ihre Kollegin Victoria Swarovski (31) brachte ebenfalls ein wenig Glamour in die Veranstaltung. Die Let's Dance-Bekanntheit zeigte sich in einem engen, schwarzen Abendkleid ohne Träger. Dazu kombinierte sie dicke goldene Ketten an Hals und Handgelenk.

Arm in Arm präsentierten sich Klaas Heufer-Umlauf (41) und Doris Golpashin (44) den Fotografen und wirkten dabei ganz verliebt. Der "Late Night Berlin"-Moderator entschied sich für einen klassischen grauen Dreiteiler. Seine Partnerin hingegen posierte in einem sexy Look in Rot – ihr Kleid hatte nicht nur ein großes Cut-Out am Bauch, sondern präsentierte mit dem hohen Schlitz im Saum auch jede Menge Bein. Das langjährige Paar, das sich nur selten gemeinsam zeigt, strahlte für die Kameras von einem Ohr bis zum anderen.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Getty Images Doris Golpashin und Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Fernsehpreis 2024

