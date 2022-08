Klaas Heufer-Umlauf soll seine Freundin geheiratet haben!

Ist Klaas Heufer-Umlauf (38) in den Hafen der Ehe eingelaufen? Die Moderator gehört sein vielen Jahren zu den bekanntesten Gesichtern der Fernsehbranche. Gemeinsam mit seinem Kollegen Joko Winterscheidt (43) begeistert er die Zuschauer regelmäßig beim Duell um die Welt mit waghalsigen Abenteuern und Stunts. Sein Privatleben hält der Wahlberliner jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt wurde aber bekannt: Klaas soll geheiratet haben!

Wie Bild berichtet, soll der 38-Jährige am Wochenende mit seiner langjährigen Freundin Doris Golpashin (41) in Italien vor den Traualtar geschritten sein. Laut einem Insider fand die Hochzeit in Italien in einem idyllischen Landhotel statt – zuvor genossen der TV-Star und seine Liebste noch einige entspannte Stunden am Strand mit ihren Kindern.

Vor gut zehn Jahren hatte Klaas die Beziehung zu der Österreicherin offiziell gemacht. Im gleichen Jahr bestätigte der Podcaster gegenüber dem Tagesspiegel dann auch, dass die beiden Eltern werden: "Ja, es stimmt: Doris und ich bekommen ein gemeinsames Kind und wir freuen uns wahnsinnig darauf!"

Doris Golpashin im Juni 2021

Klaas Heufer-Umlauf im Mai 2013 in Berlin

Doris Golpashin Klaas Heufer-Umlauf

