Nach Lauras Sticheleien: Gary Lucy erntet im Netz Kritik

Vor wenigen Wochen behauptete Laura Anderson (35) im Netz, dass ihr Ex-Partner Gary Lucy (42) ihre gemeinsame Tochter Bonnie kaum sehen würde. Nun muss sich der Schauspieler weiteren kritischen Stimmen auseinandersetzen. Auf seinem Instagram-Account teilte Gary einen Clip, in dem sein älterer Sohn Theodore, den er mit seiner Ex-Frau Natasha Gray teilt, mit der kleinen Bonnie spielt und Kinderlieder singt. "Als Theodore für einen Tag der große Bruder sein durfte.... Wenn das dein Herz nicht zum Schmelzen bringt, weiß ich nicht, was es tun wird", schrieb er dazu – doch das schien nicht jedem zu gefallen. "Lustig, dass du ständig Videos postest, aber sie nie siehst", stichelte ein User.

Den provokanten Kommentar ließ der 42-Jährige aber nicht auf sich sitzen: "Lustig für dich vielleicht. Genauso wie deine Meinung, du bist irrelevant." Jedoch melden sich auch einige Fans zu Wort, die den Zweifachpapa verteidigen. "Das ist kein fairer Kommentar, wirklich nicht. Wir wissen nichts über ihr Leben oder was vor sich geht. Das geht niemanden sonst etwas an", stärkt ihm ein User den Rücken, während ein weiterer kommentiert: "Du kennst die Umstände ihrer Beziehung nicht und weißt nicht, was da vor sich geht. Er ist ein großartiger Vater für seine anderen Kinder, aber das stellt man nicht infrage. Es gibt wirklich keinen Grund für deinen Kommentar."

Noch bevor die kleine Bonnie das Licht der Welt erblickte, trennten sich Laura und Gary. Seitdem stichelt die Love Island-Bekanntheit immer wieder gegen ihren Ex. "Wie jemand auskommen kann, ohne sein Kind zu sehen oder zu unterstützen, ist mir ein Rätsel. Warum kommen Typen mit allem davon, was sie wollen. Es ist verrückt. Stellt euch vor, ich hätte Bonnies Essen, Windeln, Kleidung und so weiter nicht bezahlt", schrieb Laura unter anderem auf ihrem Social-Media-Account.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraanderson1x Gary Lucy und Laura Anderson mit ihrer Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson und Gary Lucy mit ihrer Tochter Bonnie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige