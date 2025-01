Laura Anderson kritisiert fehlendes Co-Parenting mit Ex Gary

Die Moderatorin Laura Anderson (35) gibt ihren Followern auf Instagram einen ehrlichen Jahresrückblick und kritisiert darin ihren Ex-Freund Gary Lucy (43). "2024 war nicht einfach. Ich wurde alleinerziehend, was ich nie gedacht hätte, dass das mein Leben sein würde", leitet sie ihren Text emotional ein. Noch während ihrer Schwangerschaft trennte sie sich von ihrem Freund und schien seit diesem Zeitpunkt auf sich allein gestellt gewesen zu sein. "Ich habe besondere Momente mit meiner Tochter verpasst, und es gab keine gemeinsame Elternschaft oder finanzielle Unterstützung", betont sie im Verlauf des Statements.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Radio-Persönlichkeit negativ über ihren früheren Partner spricht. Unter ein Video von ihm mit seiner Tochter kommentierte sie im August: "Anstatt Videos von dem einen Mal zu posten, an dem du deine Tochter dieses Jahr gesehen hast, kannst du bitte auf meine Nachricht von vor zwei Wochen antworten – das wäre toll." Vergangenen Dezember postete die Blondine zusätzlich ein Video, in dem sie ihre Probleme als alleinerziehende Mutter preisgab. "Ich bin momentan völlig überfordert! Normalerweise leide ich nicht unter Angstzuständen, aber mein Gott, ich kann vor Sorgen nicht schlafen, und die Arbeit wächst mir über den Kopf", teilte sie im Netz.

Der Rosenkrieg wird immer wieder seit der Trennung Anfang 2023 in die Öffentlichkeit getragen. Die beiden lernten sich 2022 bei den Dreharbeiten zu "Celebs Go Dating" kennen und gründeten nach kurzer Zeit schon eine Familie. Laut Laura schien Gary seine Rolle als Vater aber nicht ernstzunehmen. Der "EastEnders"-Star brach im September sein Schweigen zu den Vorwürfen seiner Ex-Partnerin, als jemand unter einem Instagram-Clip seiner Kinder kommentierte: "Lustig, dass du immer wieder Videos postest, aber sie nie siehst." Darauf reagierte Gary direkt: "Ich blockiere dich in Kürze." Die negativen Kommentare einiger Nutzer und der Mutter seiner Kinder scheinen dem TV-Charakter aufzustoßen. Bis heute streitet er die Vorwürfe ab.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson und Gary Lucy mit ihrer Tochter Bonnie

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson mit ihrer Tochter Bonnie im August 2024

Anzeige Anzeige