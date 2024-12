Laura Anderson teilt süße Weihnachtsbilder mit neuem Freund

Laura Anderson (35) ist wieder in festen Händen! Wie die ehemalige Love Island-UK-Teilnehmerin mit süßen Fotos auf Instagram verkündet, ist sie mit dem Fußballer Clark Robertson zusammen. Die zwei haben in diesem Jahr Weihnachten zusammen verbracht und schienen eine schöne Zeit gehabt zu haben. Das Paar verbrachte die Feiertage im Kimpton Blythswood Square Hotel und Spa in Glasgow, wo sie sichtlich glücklich im festlich geschmückten Ambiente in der Lobby des Luxushotels miteinander posierten. Während Laura in einem eleganten Minikleid von Nadine Merabi strahlte, zeigte sich Clark lässig im beige-schwarzen Look.

Nach turbulenten Jahren scheint die 35-Jährige nun ihr privates Glück gefunden zu haben. Vor ihrer Beziehung mit Clark war der Reality-Star mit Schauspieler Gary Lucy (43) zusammen, den sie 2022 in der Show "Celebs Go Dating" kennengelernt hatte. Gemeinsam haben Laura und Gary eine Tochter namens Bonnie, die im September 2023 zur Welt kam – allerdings war das Paar zu diesem Zeitpunkt bereits getrennt. Die TV-Bekanntheit erklärte damals, sie habe sich gewünscht, dass sie als Familie zusammenbleiben könnten, doch die Beziehung sei nicht zu retten gewesen. Mit Clark an ihrer Seite scheint sie trotz allem zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.

Laura wurde 2018 durch ihre Teilnahme an der britischen Version der Datingshow "Love Island" bekannt. Seitdem hat sich viel im Leben der gebürtigen Schottin verändert. Mittlerweile ist sie vorwiegend als Influencerin aktiv und sehr erfolgreich – rund 1,5 Millionen Fans verfolgen ihren Content auf Instagram. Darüber hinaus moderiert sie seit April dieses Jahres die Morgenshow "Capital Breakfast" mit ihrem Co-Host Fat Brestovci.

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson und ihr neuer Partner, Dezember 2024

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson und Gary Lucy mit ihrer Tochter Bonnie

