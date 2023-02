Nach Baby-News: Gary Lucy und Laura Anderson sind getrennt

Jetzt bestätigt er offiziell die Trennung! Im Oktober vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der Schauspieler Gary Lucy und der TV-Star Laura Anderson ein Paar sind. Am Mittwoch machte Laura dann bekannt, dass sie von dem 41-Jährigen schwanger ist. Eigentlich sei das Liebesglück damit wohl perfekt – doch schon seit einigen Wochen kursieren Gerüchte, dass das Paar sich getrennt hat. Jetzt bestätigte Gary, dass er nicht mehr mit Laura zusammen ist.

"Ich liebe Laura, aber wir sind nicht mehr zusammen", berichtete Gary gegenüber dem amerikanischen Magazin The Sun. Er habe in den vergangenen Wochen wohl versucht, Laura zurückzugewinnen – scheinbar ohne Erfolg. Dennoch schaue der "Whatever It Takes"-Darsteller positiv in die Zukunft. "Ich freue mich auf die Geburt des neuen Babys", führte er in dem Interview weiter aus.

Das gemeinsame Kind mit Laura ist dann der fünfte Nachwuchs von Gary. Mit seiner Ex-Frau Natasha Gray war er 14 Jahre lang zusammen und von 2014 bis 2018 verheiratet. Mit ihr hat er bereits vier gemeinsame Kinder – India, Elvis, Sadie und Theodore.

