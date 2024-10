Laura Anderson teilt Unsicherheiten als alleinstehende Mama

Noch vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter hatten sich Laura Anderson (35) und Gary Lucy (42) getrennt. Der Schauspieler scheint sich seither nur wenig an der Erziehung der kleinen Bonnie zu beteiligen, weshalb die britische Love Island-Bekanntheit weitestgehend alleinerziehend ist. In einem aktuellen Interview mit Mirror sprach Laura nun über ihre große Angst zu versagen, mit der sie sich vor allem in ihrer Anfangszeit als Mutter konfrontiert sah. "Eine alleinerziehende Mutter von früher würde sich schämen", behauptete die Moderatorin und gestand: "Ich hatte sogar das Gefühl, dass ich bei der Geburt von Bonnie versagt hatte, weil ich ihr keinen Zwei-Eltern-Haushalt bieten konnte." Immerhin sei es nicht die Entscheidung ihrer Tochter gewesen, geboren zu werden. "Es war meine Entscheidung und die ihres Vaters, sie in diese Welt zu bringen. Das ist eine große Verantwortung und ich habe einfach gehofft, dass ich ihr genug bieten kann", erklärte Laura weiter.

Früher habe Laura häufiger die TV-Show "My Mom, Your Dad" geschaut und die Kinder der Single-Mamas und Papas in dem Format für ihre Stärke und Widerstandsfähigkeit bewundert. Die 35-Jährige habe allerdings noch Probleme, die richtigen Prioritäten im Hinblick auf Bonnies Erziehung zu setzen. "Einerseits will man sein Kind verwöhnen und ihm ein schönes, einfaches Leben bieten, aber man will auch nicht, dass es aufwächst und in gewisser Weise undankbar wird", brachte Laura ihre innere Zerrissenheit zum Ausdruck. Ihr Privatleben stehe deshalb vorerst hinten an. Anstatt ihre Freunde zu sehen, telefoniere Laura nur noch mit ihnen. Auch ihre Familie zu treffen gestalte sich schwierig, da diese "überall verstreut" sei. "Ich versuche immer noch, alles zu meistern, aber im Moment habe ich kein Problem damit, nicht immer alles zu schaffen", fasste die TV-Bekanntheit ihre aktuelle Vorgehensweise zusammen.

In den vergangenen Monaten schimpfte Laura immer wieder öffentlich über ihren Ex Gary. Als der Schauspieler beispielsweise ein Video von sich und Bonnie auf Instagram teilte, schien das dem Realitystar gar nicht zu gefallen. "Anstatt Videos von dem einen Mal zu posten, an dem du deine Tochter dieses Jahr gesehen hast, kannst du bitte auf meine Nachricht von vor zwei Wochen antworten – das wäre toll", lauteten Lauras vorwurfsvolle Worte in der Kommentarspalte.

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson mit ihrer Tochter Bonnie

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson und Gary Lucy mit ihrer Tochter Bonnie

