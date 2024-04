Laura Anderson schießt gegen den Vater ihrer kleinen Tochter

Vergangenes Jahr wurden Laura Anderson (34) und ihr On-off-Partner Gary Lucy (42) Eltern einer kleinen Tochter. Doch derzeit scheint das Verhältnis derfrisch gebackenen Eltern stark abgekühlt zu sein: Auf Instagram teilt die britische Love Island-Bekanntheit nun gegen den Schauspieler aus. "Wie jemand auskommen kann, ohne sein Kind zu sehen oder zu unterstützen, ist mir ein Rätsel", lautet die Bildunterschrift eines Videos, das sie mit ihrer kleinen Tochter Bonnie Rose zeigt. In der Kommentarspalte wird sie dann noch deutlicher: "Warum kommen Typen mit allem davon, was sie wollen. Es ist verrückt. Stellt euch vor, ich hätte Bonnies Essen, Windeln, Kleidung und so weiter nicht bezahlt."

Für Laura steht fest: "Es gibt keine kryptischen Beiträge mehr. Ich habe es satt, die Wahrheit zu verbergen." Weiter kündigt die TV-Persönlichkeit an, gegen das Verhalten von Gary vorzugehen: "Ich denke, dass die Menschen einmal in ihrem Leben für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Und ich wäre nicht ich, wenn ich mich noch länger zurücklehnen und den ganzen Mist hinnehmen würde. Das ist sehr schädlich."

Vor einigen Monaten sah die Situation noch anders aus: Trotz der Trennung verbrachten Laura und Gary ein romantisches Dinner zu zweit und teilten dies auch auf Instagram mit ihrer Community. Doch die Blondine erstickte die Hoffnungen auf ein Liebes-Comeback wenig später im Keim: "All diese Presseberichte, die anscheinend bestätigen, dass ich und Gary wieder zusammen sind", teilte sie im Netz und fügte hinzu: "Das habe ich nie gesagt. Ich habe nie bestätigt, dass wir wieder zusammen sind oder so etwas."

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson und Gary Lucy mit ihrer Tochter Bonnie

Instagram / lauraanderson1x Gary Lucy mit Laura Anderson, Januar 2023

