Fieberkrampf: Laura Andersons Tochter musste ins Krankenhaus

Laura Anderson (35) musste vergangenes Wochenende um ihre Tochter Bonnie bangen. Die Einjährige hatte einen Fieberkrampf und musste ins Krankenhaus. Wie die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story erklärt, weiß sie durch ihre frühere Tätigkeit als Flugbegleiterin, was ein Fieberkrampf ist, doch als es plötzlich ihr eigenes Kind betraf, war die Situation eine völlig andere. Der Vorfall hinterließ Laura tief erschüttert, aber auch dankbar, dass sie rechtzeitig handeln konnte. "Ich bin so dankbar nach dem Sprint in die Notaufnahme gestern", meint die Schottin.

Der kleinen Bonnie scheint es wieder besser zu gehen – auf dem Foto, das die 35-Jährige im Netz postet, sitzt sie in einem dicken Anzug und einer süßen Wollmütze gekleidet in ihrem Kinderwagen und schaut mit großen Augen in die Kamera. Dazu schreibt Mama Laura: "Hut ab vor all den Eltern, die mit schwer kranken Kindern zu tun haben, und vor der Kraft, die diese Kinder haben. Ich weiß nicht, wie ihr das schafft."

Laura und Schauspieler Gary Lucy (42) sind die Eltern von Tochter Bonnie, die im September 2023 zur Welt kam. Die Beziehung der beiden hat sich jedoch seit der Geburt ihres Kindes verschlechtert. Laura äußert in einem Interview mit dem Magazin Mirror, dass Gary seine Tochter seit Monaten nicht gesehen habe. Sie gesteht, dass sie sich manchmal als alleinerziehende Mutter überfordert fühle. "Ich habe das Gefühl, versagt zu haben, weil Bonnie nicht um ein Leben in einer Einelternfamilie gebeten hat", sagt sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson mit ihrer Tochter Bonnie im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson mit ihrer Tochter Bonnie im Juni 2024

Anzeige Anzeige