Rabenvater? Laura Anderson beschwert sich über Gary Lucy

Laura Anderson (35) ist nicht gut auf ihren Ex-Partner Gary Lucy (42) zu sprechen. Die zwei UK-Stars haben eine Tochter, an deren Erziehung der Schauspieler aber nur wenig beteiligt zu sein scheint. Auf Instagram teilt er nun ein süßes Video, in dem er mit der kleinen Bonnie spielt. Das gefällt der ehemaligen Love Island-Kandidatin gar nicht. Sie schreibt unter dem niedlichen Clip: "Anstatt Videos von dem einen Mal zu posten, an dem du deine Tochter dieses Jahr gesehen hast, kannst du bitte auf meine Nachricht von vor zwei Wochen antworten – das wäre toll."

Ein Fan des "EastEnders"-Darstellers hält diese Kritik für unberechtigt. "Wenn es wirklich das erste Mal ist, dass sie sich sehen, müsste es doch ein beaufsichtigter Besuch sein. Du scheinst ihm ja genug zu vertrauen, um ihm dein Kind zu geben", munkelt ein User. Doch Laura kontert: "Ich war dabei!" Die 35-Jährige kann sich aber auch über Unterstützung freuen. In einem Kommentar heißt es: "Laura hat einen tollen Job mit ihr gemacht, sie ist einfach die beste Mama!"

Erst vor wenigen Monaten schimpfte der Realitystar schon einmal über den Vater seines Sprösslings im Netz. "Wie jemand auskommen kann, ohne sein Kind zu sehen oder zu unterstützen, ist mir ein Rätsel", schrieb sie damals zu einer Aufnahme ihrer Kleinen und fügte hinzu: "Warum kommen Typen mit allem davon, was sie wollen. Es ist verrückt. Stellt euch vor, ich hätte Bonnies Essen, Windeln, Kleidung und so weiter nicht bezahlt." Sie deutete in ihrem Post auch an, rechtlich gegen den 42-Jährigen vorzugehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Anderson, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson und Gary Lucy mit ihrer Tochter Bonnie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Lauras Ansage an Gary? Total gerechtfertigt. Sie sollte das privat regeln. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de