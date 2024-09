"Liebe macht blind"-Star Marshall Glaze löst Verlobung auf

Erst im vergangenen Jahr gab Marshall Glaze bekannt, nach seiner Teilnahme bei der US-amerikanischen Version von Liebe macht blind sein Glück mit einer anderen gefunden zu haben: Er verlobte sich mit seiner Freundin Chay Barnes. Doch nun ist alles und vorbei – der Reality-TV-Teilnehmer und seine Liebste gehen getrennte Wege. "Letztendlich haben wir gemerkt, dass wir im Moment an zwei verschiedenen Stellen im Leben stehen", erklärt er im Gespräch mit People.

Mit der Trennung des Paares ist demnach auch seine Verlobung aufgelöst. Wie der 29-Jährige weiter ausführt, herrscht zwischen ihnen aber kein böses Blut – und er scheint ziemlich gelassen mit der schwierigen Situation umzugehen. "Das ist in Ordnung. Dinge passieren und wir schließen uns nicht gegenseitig aus", betont Marshall gegenüber dem Newsportal und fügt hinzu: "[...] Sie versteht das, ich verstehe es."

Bereits während Marshalls Zeit bei der beliebten Netflix-Serie reichte es am Ende nicht für die große Liebe: Er verlobte sich mit Kandidatin Jackalina Bonds, ihre Bindung überstand den Liebesurlaub jedoch nicht und sie sagten ihre bevorstehende Hochzeit ab. Danach schien der US-Amerikaner aber doch die Richtige gefunden zu haben. "Die Reise zum Happy End begann am 23. Dezember 2023", schrieb er in seinem Instagram-Beitrag, mit dem er die Verlobung bekannt gab.

Instagram / marshallglaze Marshall Glaze und Chay Barnes im März 2024

Instagram / marshallglaze Kwame, Marshall und Brett von "Liebe macht blind"

