DFB-Elf braucht Ersatz für verletzten Marc-André ter Stegen

Anfang September hatte Julian Nagelsmann verkündet, dass Marc-André ter Stegen (32) nach Manuel Neuers (38) überraschendem Rücktritt für die deutsche Nationalmannschaft im Tor stehen wird. Bei einem Spiel des FC Barcelona zog sich der Torwart vor wenigen Tagen eine Verletzung im Knie zu. Das bedeutet, dass Marc-André bei den kommenden Länderspielen gegen Bosnien am 11. und die Niederlande am 14. Oktober ausfallen wird. Da stellt sich die Frage: Wen wird der Bundestrainer als Ersatz für den Stammtorhüter einsetzen?

Laut Informationen von Bild soll der DFB-Coach Oliver Baumann, der bei TSG 1899 Hoffenheim unter Vertrag steht, als potenziellen Ersatz in einem der beiden Länderspiele in Betracht ziehen. Für Spiel Nummer zwei sei der FC-Bayern-Spieler Alexander Nübel, der bis 2026 an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist, ein guter Kandidat. Wer in Julians Augen einen würdigen Ersatz für Marc-André darstellt, wird der Bundestrainer am Donnerstag bei der Verkündung des Kaders bekannt geben.

Marc-André hatte sich Ende September nach dem Abfangen einer Flanke verletzt, als er unglücklich mit dem rechten Bein aufgekommen war. Am Tag darauf folgte die Diagnose: Wie unter anderem Sportschau berichtete, handelt es sich um einen Riss der Patellasehne im rechten Knie, weshalb Marc-André über mehrere Monate ausfallen wird. "Die Nachricht von Marcs Verletzung war ein großer Schock für uns", erklärte Julian und fügte hinzu: "Er wird uns in der Nationalmannschaft auf und neben dem Platz sehr fehlen. Wir wünschen Marc alles Gute für die Operation und eine gute und schnelle Genesung. Wir werden auf seinem Weg zurück immer für ihn da sein."

Getty Images Julian Nagelsmann, Trainer

Getty Images Marc-André ter Stegen im März 2024

