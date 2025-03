Marc-André ter Stegens Frau wird seit Trennung beschimpft

Barcelona-Keeper Marc-André ter Stegen (32) gab vergangene Woche die Trennung von seiner Ehefrau Daniela bekannt. Die Gründe für das Ehe-Aus behielt der Sportler für sich. Ein spanischer Radiosender meinte aber mehr darüber zu wissen und behauptete, dass Daniela eine Affäre mit ihrem Fitnesstrainer gehabt haben soll und die Beziehung daran gescheitert sei. Marc-Andrés Fans sind von diesen Anschuldigungen so aufgebracht, dass sie seine Noch-Ehefrau in den sozialen Medien wüst beschimpfen. So kommentieren sie unter diversen Instagram-Fotos Dinge wie "Du hast die Familie zerstört", "Ter Stegen verdient eine bessere Frau als dich" und "Sie hat ihn betrogen, als er sie am meisten brauchte."

Mittlerweile hat sich der Kicker zu den Vorwürfen der spanischen Radiostation Catalunya Ràdio auf Instagram geäußert und zeigte sich fassungslos. Der 32-Jährige kritisierte die Journalisten des Senders scharf und warf ihnen "öffentliche Rufschädigung" seiner Frau vor. In seinem Statement stellte er klar: "Es gab keine Untreue von Danielas Seite." Zudem betonte er, dass weder Daniela noch eine dritte Person Grund für das Ehe-Aus seien.

Der deutsche Nationalspieler und Daniela hatten sich im Jahr 2012 kennengelernt. Fünf Jahre später, 2017, schlossen die beiden den Bund der Ehe. Ihr Liebesglück krönten Marc-André und seine Ehefrau mit zwei gemeinsamen Söhnen. Ihr ältester Spross kam im Dezember 2019 zur Welt und der kleine Nachzügler wurde im Jahr 2024 geboren. Wie der 32-Jährige in seinem Trennungs-Statement auf X betonte, liege das Augenmerk des einstigen Paares nun auf dem Wohlergehen der Kinder: "Unser gemeinsamer Fokus liegt darauf, das Beste für unsere Kinder zu tun und sicherzustellen, dass sie weiterhin ein liebevolles und stabiles Umfeld haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Marc-André ter Stegen, Fußballprofi

Anzeige Anzeige

Getty Images Marc-André ter Stegen, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige