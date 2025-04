Marc-André ter Stegen spricht über seine Haartransplantation

Marc-André ter Stegen (32), Torwart der deutschen Nationalmannschaft, spricht erstmals offen über ein sehr persönliches Thema: seine Haartransplantation. Im Podcast "Phrasenmäher" verriet der 2019 behandelte Fußballstar, warum er sich für diesen Schritt entschieden hat. "Irgendwann habe ich einfach – wie viele Männer in ihrem Leben wahrscheinlich – ein paar Haare verloren und war nicht mehr so ganz zufrieden, und dann habe ich gesagt: 'Okay, ich würde die Haarlinie wieder gern ein bisschen anders haben.' Und daher habe ich es gemacht", erklärte der Sportler ehrlich.

Mit dem Ergebnis der Transplantation scheint der 32-Jährige auch Jahre nach dem Eingriff noch mehr als zufrieden zu sein. Es sei ihm in erster Linie darum gegangen, sich persönlich wohler zu fühlen – und nicht etwa um seine Auftritte auf dem Spielfeld oder öffentliches Ansehen. Der Torhüter gehört mit seiner Haartransplantation zu einer ganzen Reihe prominenter Fußballer, die sich für diesen Eingriff entschieden haben, darunter auch Trainerlegende Jürgen Klopp (57) und Liverpool-Star Mo Salah. Die Behandlung ist längst kein Tabuthema mehr im Profisport und wird, wie Marc-André betonte, oft einfach als persönlicher Schritt zur Selbstzufriedenheit gesehen.

Der gebürtige Mönchengladbacher lebt in Barcelona, wo er seit 2014 für den Spitzenverein Barça im Tor steht. Der ehrgeizige Sportler sorgt abseits des Fußballplatzes selten für Schlagzeilen – doch erst kürzlich gab es so einige Meldungen über sein Privatleben. Nach fast acht Jahren Ehe trennten sich Marc-André und seine Frau Daniela. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, wie ihr euch vorstellen könnt, aber wir glauben beide, dass es der beste Schritt für uns ist", schrieb er im März auf X. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder – im Dezember 2019 kam Ben zur Welt und vergangenes Jahr der kleine Tom. Für die beiden Jungs will das Ex-Paar auch weiterhin an einem Strang ziehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marc-André ter Stegen, September 2024

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / daniterstegen; Instagram / daniterstegen Collage: Marc-André ter Stegen mit Frau Daniela und Sohn Ben, Danielas Babybauch

Anzeige Anzeige