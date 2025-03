Ehe-Aus: Marc-André ter Stegen weist Untreue-Vorwürfe zurück

Marc-André ter Stegen (32) reagiert mit Nachdruck auf die Untreue-Gerüchte im Zusammenhang mit seiner Trennung von Ehefrau Daniela. Der Nationaltorhüter, der vergangene Woche auf der Plattform X das Ende seiner Ehe bekannt gab, wehrt sich gegen Vorwürfe, die von einem spanischen Radiosender verbreitet wurden. In der Sendung von Catalunya Ràdio wurde behauptet, dass Daniela eine Affäre mit ihrem Fitnesstrainer gehabt haben soll. Marc-André bezeichnet diese Berichte in einer Instagram-Story als "Lügen" und kritisiert die beteiligten Journalisten für die Verbreitung von "falschen Nachrichten" und die "öffentliche Rufschädigung" seiner Frau.

In seiner Erklärung stellt der Torwart des FC Barcelona klar: "Es gab keine Untreue von Danielas Seite." Zudem betont er, dass weder Daniela noch eine dritte Person der Grund für das Ehe-Aus seien. Es sei eine gemeinsame und respektvolle Entscheidung gewesen, sich zu trennen. Scharfe Kritik äußert der Fußballprofi auch an den öffentlich-rechtlichen Medien in Spanien: Sie hätten seine Ehefrau fälschlicherweise ins Zentrum persönlicher Angriffe gestellt und damit irreparablen Schaden angerichtet. Mit deutlichen Worten fordert Marc-André, solche Berichterstattung in Zukunft strenger zu überwachen.

Marc-André und Daniela hatten sich 2012 in Gladbach kennengelernt, als der Fußballspieler noch bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag stand. Im Jahr 2017 heirateten die beiden in einer standesamtlichen Zeremonie in Spanien, gefolgt von einer kirchlichen Trauung in der Toskana. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die sie trotz ihrer Trennung weiterhin gemeinsam erziehen möchten. Der Torhüter hat in der Vergangenheit oft betont, wie wichtig ihm seine Familie sei, und wollte damals sogar seinen Wechsel nach Barcelona von Danielas Zustimmung abhängig machen.

Getty Images Marc-André ter Stegen mit seiner Frau Daniela, 2019

Instagram / daniterstegen Marc-André ter Stegen mit Frau Daniela und Sohn Ben

