Nach DFB-Rücktritten: Julian Nagelsmann benennt Nachfolge

Julian Nagelsmann hat eine bedeutende Entscheidung getroffen: Nach dem überraschenden Rücktritt von DFB-Kapitän İlkay Gündoğan (33) und Stammkeeper Manuel Neuer (38) gab der Bundestrainer nun die Nachfolge dieser beiden wichtigen Posten in der deutschen Nationalelf bekannt. In die Fußstapfen des einstigen DFB-Kapitäns tritt kein Geringerer als Bayern-Star Joshua Kimmich (29)! "Josh war einer der drei Kapitäne bei der EM. Zwei davon sind nicht mehr da. Deshalb ist er der logische Nachfolger für mich. Er wird sehr stolz sein und ist dies auch zurecht", begründete der DFB-Coach seine Entscheidung in der offiziellen DFB-Pressekonferenz am Montag.

Der Trainer der deutschen Nationalmannschaft gab in diesem Zuge auch die zweite wichtige Nachfolge im DFB-Kader bekannt: Marc-André ter Stegen (32) wird Manu als Nummer Eins im Tor beerben. "Marc-André ter Stegen ist die Nummer 1. Das Thema wurde ja oft diskutiert. Er hat viele Jahre eine herausragende Leistung gebracht bei Barcelona", erklärte Julian. Darüber hinaus wurde in der Pressekonferenz der neue Mannschaftsrat der deutschen Nationalelf bekanntgegeben. Dieser besteht von nun an aus Pascal Groß (33), Jonathan Tah (28), Niclas Füllkrug (31) und Marc-André.

Bereits am heutigen Montag traf sich das Team in Herzogenaurach, um sich auf die bevorstehenden Nations-League-Spiele gegen Ungarn und die Niederlande vorzubereiten – und um Joshua als neuen Anführer zu begrüßen. Mit aktuell 91 Länderspielen ist der Kicker nun der erfahrenste Spieler im DFB-Kader, weshalb seine Benennung als Kapitän für viele wohl keine Überraschung war. Bereits bei der diesjährigen Fußball-EM agierte er als zweiter Kapitän und hat dadurch bereits erste Erfahrungen in dieser Rolle sammeln können.

Getty Images Joshua Kimmich im September 2022

Getty Images Marc-André ter Stegen im März 2024

