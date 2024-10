Nach 60 Jahren: Nana Mouskouri beendet ihre Bühnenkarriere

Nana Mouskouri (89) sagt nach 60 Jahren Lebewohl zur Bühne! In einem Spiegel-Interview erklärt die Schlagersängerin nun: "Ich werde noch einige Auftritte machen, und dann war's das. Ich glaube, ich habe genug getan." Den Rückzug aus der Musikwelt begründet die "Guten Morgen, Sonnenschein"-Interpretin mit ihrem fortgeschrittenen Alter. "Ich habe kein Recht, auf die Bühne zu gehen und schlecht zu singen, auch wenn die Zuhörer mir dafür applaudieren würden. Ich möchte die Leute nicht leiden lassen", erklärt sie dem Magazin.

Dieses Mal soll ihr Entschluss endgültig sein – denn es ist nicht das erste Mal, dass sich die Griechin von der Bühne verabschiedet. Ganze vier Jahre lang tourte sie im Rahmen ihrer Abschiedstournee um die Welt und spielte im Sommer 2008 in Athen ihr vorläufig letztes Konzert. Doch nur sechs Jahre später war die Sehnsucht so groß, dass Nana ihr Comeback feierte. In dem Interview mit dem Magazin erklärt sie diesbezüglich: "Ich war so traurig. Ohne die Bühne ging es mir schlecht. Es fühlte sich an, als müsste ich sterben, wenn ich nicht mehr singe."

Nana ist bereits seit den 60er-Jahren nicht mehr aus der Musikwelt wegzudenken. Damals trat sie noch gemeinsam mit Harry Belafonte (✝96) auf, der zu ihren größten Förderern zählte und ihr zu internationaler Bekanntheit verhalf. Im deutschsprachigen Raum war es die Zusammenarbeit mit Rolf Zuckowski (77), die ihre Karriere in den 70ern auf Hochtouren brachte. Es folgten Auftritte mit namhaften Sängern wie Roland Kaiser (72), Alfred Biolek (✝87), Udo Lindenberg (78) und auch Florian Silbereisen (43). Mit insgesamt 300 Millionen verkauften Tonträgern ist die 89-Jährige, laut einer Erhebung des Weltverbandes der Phonoindustrie im Jahr 2015, die zweiterfolgreichste Sängerin aller Zeiten – nach Popikone Madonna (66).

Getty Images Sängerin Nana Mouskouri im Jahr 2014

Getty Images Sängerin Nana Mouskouri im Jahr 1971

