Nana Mouskouri ist 90 geworden: So fit ist die Sängerin

Die Sängerin Nana Mouskouri (90) hat am Sonntag in Paris ihren 90. Geburtstag gefeiert und strahlt dabei noch immer vor Lebensfreude. "Ich fühle mich wie vierzig", betonte die "Plaisir d'amour"-Interpretin lachend in einem Interview mit Bild. Gesundheitlich gehe es ihr sehr gut, und sie genieße jeden Moment ihres Lebens. Ihre Familie und die Musik seien nach wie vor der Mittelpunkt ihres Daseins.

Im Gespräch erzählte die Sängerin von ihrer täglichen Routine, die ihr hilft, fit zu bleiben. Sie startet den Tag mit einer Tasse Kaffee und widmet sich anschließend Stimm- und Atemübungen: "Das Singen war und ist mein Leben." Auch Spaziergänge gehören fest zu ihrem Alltag. Besonders wichtig sei für Nana die Unterstützung ihres Ehemanns André Chapelle, der zugleich ihr langjähriger Produzent ist: "Er ist meine größte Inspiration und ist mir immer treu geblieben."

Nanas musikalische Reise begann in den 1950er-Jahren am Konservatorium in Athen. Mit über 1.600 Liedern in verschiedenen Sprachen und mehr als 300 Millionen verkauften Tonträgern zählt Nana heute zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit. Ihren deutschen Fans ist sie besonders dankbar: "Deutschland war das erste Land, in dem ich ein Star wurde", erinnerte sie sich und betonte die besondere Verbindung zu ihrem Publikum hierzulande. Erst vor Kurzem beendete sie offiziell ihre Karriere.

Getty Images Sängerin Nana Mouskouri im Jahr 1971

Getty Images Sängerin Nana Mouskouri im Jahr 2007

