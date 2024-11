Sang Nana Mouskouri bei Giovanni Zarrellas Show Playback?

Nana Mouskouri (90), die legendäre Sängerin, die am 13. Oktober ihren 90. Geburtstag gefeiert hat, trat am Samstagabend bei "Die Giovanni Zarrella Show" im ZDF auf und sorgte damit für gemischte Gefühle bei den Zuschauern. Die Griechin wurde mit Standing Ovations empfangen und performte ihren Hit "Guten Morgen, Sonnenschein", den sie 1977 mit Rolf Zuckowski (77) aufnahm. Einige Zuschauer äußerten jedoch Zweifel an der Live-Performance, da ihre Stimme so frisch klang wie zur Zeit der Originalaufnahme.

Die Reaktionen auf Nanas Auftritt fielen unterschiedlich aus. Ein User auf X schrieb: "Einfach das Playback von vor gefühlten 100 Jahren zum Orchester aufgelegt". Ein anderer kommentierte: "Wenn eine 90-Jährige wie eine 30-Jährige singt." Doch ein anderer User betonte auch: "Nana Mouskouri klingt wie 1977 – aber ich nehme es ihr nicht übel." Als Nana Mouskouri dann auch noch ihr erfolgreichstes Lied "Weiße Rosen aus Athen" sang, häuften sich jedoch die positiven Kommentare: "Was für ein Moment, da kann man sich nur verneigen", "Wahnsinn! Mit 90!" und "Nana Mouskouri, einfach eine Legende" waren nur einige der Reaktionen.

Giovanni Zarrella (46) selbst zeigte sich ehrfürchtig und stolz, die Ikone der Musikszene in seiner Show willkommen zu heißen. "Was für eine Größe, was für eine Eleganz", schwärmte er vor dem Publikum und konnte es kaum fassen, dass sie tatsächlich seiner Einladung gefolgt war. Nanas Karriere ist wirklich beeindruckend: Mit über 300 Millionen verkauften Tonträgern und 1.600 Songs in mehr als 20 Sprachen hat sie einen unauslöschlichen Eindruck in der Musikindustrie hinterlassen. Abseits der Bühne lebt die Sängerin ein zurückgezogenes Leben und genießt die Zeit mit ihrer Familie, bleibt aber eine Quelle der Inspiration für viele junge Künstler.

Getty Images Giovanni Zarrella, Ilse DeLange, and Sascha Vollmer und Alec Völkel bei der Giovanni Zarrella Show

Getty Images Sängerin Nana Mouskouri im Jahr 1971

