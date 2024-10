Sohn soll John Amos vor Tod von der Familie isoliert haben

Die Familie des verstorbenen Schauspielers John Amos erhebt schwere Vorwürfe gegen seinen Sohn Kelly Christopher Amos, auch bekannt als KC. In einer gemeinsamen Erklärung, die TMZ vorliegt, äußerten Johns Tochter Shannon, sein Bruder Leslie "Syl" Franklin, seine Enkelkinder und weitere nahe Verwandte ihren Unmut über das Verhalten des Promi-Sprosses. Sie beschuldigen ihn, den Filmstar in seinen letzten Tagen von seinen Angehörigen isoliert und seine Kommunikation überwacht zu haben. Trotz wiederholter Versuche der Familie, Kontakt zu John aufzunehmen, soll KC dies verhindert haben. Daher habe die Familie auch erst 45 Tage nach seinem Tod von dem Ableben ihres geliebten Mitglieds erfahren – und das aus den Medien.

Sie behaupten weiter, dass KC im Netz das Bild einer engen Vater-Sohn-Beziehung gezeichnet habe, das nicht der Wahrheit entspreche. "KC stellte eine innige Vater-Sohn-Beziehung dar, aber in Wirklichkeit war die Situation viel komplexer", erklärt die Familie in ihrer Stellungnahme weiter. Zudem behaupten sie, dass John an Demenz litt und "KC John oft verbale Aufforderungen gab, um in den sozialen Medien eine Darstellung zu schaffen, die nicht der Wahrheit entsprach. Wir waren zutiefst besorgt, dass unser Vater in seinen letzten Tagen vernachlässigt und isoliert worden sein könnte, als wir Fotos von besorgten Nachbarn und einem Arzt erhielten."

Erste Spannungen zwischen den Mitgliedern von Johns Familie zeichneten sich bereits kurz nach der Bekanntgabe seines Ablebens am 1. Oktober ab. Zu dem Zeitpunkt meldete sich seine Tochter Shannon Amos auf Instagram zu Wort. "Unsere Familie hat die herzzerreißende Nachricht erhalten, dass mein Vater, John Allen Amos Jr., am 21. August verstorben ist", begann sie ein langes Statement und betonte: "Wir sind am Boden zerstört und haben viele Fragen dazu, wie es sein kann, dass dies vor 45 Tagen geschehen ist, und wir es jetzt erst, wie so viele von euch, durch die Medien erfahren."

Getty Images John Amos, Schauspieler

