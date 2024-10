Todesursache bekannt: Daran starb der Schauspieler John Amos

Am Dienstag wurde bestätigt, dass der Schauspieler John Amos im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Bisher waren keine genaueren Details zur Todesursache und den Umständen seines Ablebens bekannt. Aus der Sterbeurkunde, die TMZ vorliegt, geht nun hervor, dass der Todestag des "Der Prinz aus Zamunda"-Darstellers auf den 21. August datiert ist. John starb laut dem Dokument in einem Krankenhaus in Kalifornien an systolischem Herzversagen.

Das bedeutet, dass John bereits seit mehr als einem Monat tot ist. Für viele kam die traurige Nachricht überraschend, so auch für Johns Tochter Shannon, die durch die Medien vom Tod ihres Vaters erfahren musste. "Unsere Familie hat die herzzerreißende Nachricht erhalten, dass mein Vater, John Allen Amos Jr., am 21. August verstorben ist", schrieb sie auf Instagram und erklärte: "Wir sind am Boden zerstört und haben viele Fragen dazu, wie es sein kann, dass dies vor 45 Tagen geschehen ist, und wir es jetzt erst, wie so viele von euch, durch die Medien erfahren."

Die Pressesprecherin Belinda Foster hatte Johns Tod am Dienstag publik gemacht, wie unter anderem The Sun berichtete. Kurz darauf gab Johns Sohn K.C. Amos eine Erklärung ab, in der er den Verlust bestätigte. Die Fans des "Roots"-Darstellers zeigten sich von der unerwarteten Nachricht zutiefst betroffen und brachten ihre Trauer über Johns Tod im Netz zum Ausdruck. "Ich habe mich immer gefreut, John Amos auf der Leinwand zu sehen. Er war nicht nur ein guter Schauspieler – selbst bei schlechten Drehbüchern – sondern ich habe es auch genossen, ihn einfach nur anzuschauen", hieß es in einem von zahlreichen Kommentaren auf X.

Instagram / officialshannonamos/ John Amos und Tochter Shannon Amos, 2023

Getty Images John Amos, Februar 2005

