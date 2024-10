John Amos' Tochter erfuhr erst aus den Medien von seinem Tod

Shannon Amos, die Tochter des verstorbenen Schauspielers John Amos, wurde auf schockierende Weise vom Tod ihres Vaters in Kenntnis gesetzt: Erst über einen Monat nach seinem Ableben am 21. August erfuhr sie durch die Medien von seinem Tod. Johns Sohn K.C. Amos gab am 1. Oktober eine Erklärung ab, in der er den Verlust bestätigte. Kurz nach der Bekanntgabe äußerte sich Shannon auf Instagram und zeigte sich tief betroffen: "Unsere Familie hat die herzzerreißende Nachricht erhalten, dass mein Vater, John Allen Amos Jr., am 21. August verstorben ist", schrieb sie und erklärte: "Wir sind am Boden zerstört und haben viele Fragen dazu, wie es sein kann, dass dies vor 45 Tagen geschehen ist, und wir es jetzt erst, wie so viele von euch, durch die Medien erfahren."

Sie fügte hinzu: "Es fällt uns schwer, die Welle von Emotionen und Ungewissheiten rund um seinen Tod zu bewältigen. Dennoch finden wir einen gewissen Frieden in dem Wissen, dass mein Vater nun frei ist." Die Beziehung zwischen Shannon, ihrem Bruder K.C. und ihrem Vater John soll nicht immer einfach gewesen sein. In einem seiner letzten Interviews mit People im Dezember 2023 sagte John über seine Tochter: "Das ist meine Tochter, mein erstes Kind. Ich liebe sie." Er ergänzte: "K.C. liebt seine Schwester. Wir haben nur eine, wie es die Boulevardpresse nennen würde, schwierige Beziehung, aber die Zeit heilt alle Wunden, und die Liebe ist immer noch da."

Die traurigen Nachrichten vom Ableben des Filmstars hatte zunächst seine Pressesprecherin Belinda Forster bestätigt, wie The Sun damals berichtete. Genauere Details zum Tod des "Der Prinz aus Zamunda"-Stars waren zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Kurz darauf trauerten viele Fans öffentlich auf X um den Schauspieler. "Ich habe mich immer gefreut, John Amos auf der Leinwand zu sehen. Er war nicht nur ein guter Schauspieler – selbst bei schlechten Drehbüchern – sondern ich habe es auch genossen, ihn einfach nur anzuschauen", lautete unter anderem ein Kommentar.

Getty Images John Amos, Schauspieler

Getty Images John Amos, Februar 2005

