"Der Prinz aus Zamunda"-Star John Amos (†84) ist gestorben

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Der US-amerikanische Schauspieler John Amos ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Das hat seine Pressesprecherin Belinda Foster am Dienstag bestätigt, wie unter anderem The Sun berichtet. Genauere Details zur Todesursache des "Der Prinz aus Zamunda"-Stars sowie weitere Umstände seines Ablebens sind bisher nicht bekannt. Durch seine Darstellung des James Evans in der Sitcom "Good Times" wurde John einer breiten Masse bekannt.

Die Fans des Schauspielers sind von der überraschenden Nachricht zutiefst betroffen und bringen ihre Trauer über Johns Tod im Netz zum Ausdruck. "Ich habe mich immer gefreut, John Amos auf der Leinwand zu sehen. Er war nicht nur ein guter Schauspieler – selbst bei schlechten Drehbüchern – sondern ich habe es auch genossen, ihn einfach nur anzuschauen", schreibt ein trauernder Fan auf X. "Danke für all die guten Zeiten, John Amos", schreibt ein weiterer Nutzer und spielt damit auf Johns langjähriges Mitwirken an der Serie "Good Times" an.

Neben seiner ikonischen Darstellung in der beliebten Sitcom war Johns Rolle in der Serie "Roots" ein weiterer Höhepunkt seiner schauspielerischen Karriere. Für seine Darstellung des Kunta Kinte wurde John sogar für einen Emmy Award nominiert. Außerdem hatte John zahlreiche Gastauftritte in weiteren berühmten Shows wie Two and a half Men, "The Ranch" und "The West Wing".

Getty Images John Amos im Juli 2007

Getty Images John Amos, Februar 2005

