Darum galt die erste Ehe von John Amos (†84) als verboten

Der legendäre Schauspieler John Amos, bekannt aus der Sitcom "Good Times" und Filmen wie "Der Prinz aus Zamunda", starb kürzlich im Alter von 84 Jahren. Seine Tochter Shannon Amos teilte nun in den sozialen Medien bewegende Erinnerungen an die außergewöhnliche Liebesgeschichte ihrer Eltern: John Amos und seine erste Frau Noel Mickelson trafen sich während ihres Studiums an der Colorado State University und verliebten sich Hals über Kopf. Trotz der gesellschaftlichen Widrigkeiten der 1960er Jahre wagten sie den Schritt und heirateten 1965 – damals waren sogenannte "interrassische" Ehen noch in vielen Teilen der USA verboten.

Nach ihrem Uni-Abschluss zogen John und Noel nach New Jersey, wo sie beide als Sozialarbeiter tätig waren. Noel, eine talentierte Künstlerin und begeisterte Reiterin, unterstützte Johns Traum, Schauspieler zu werden. Sie ermutigte ihn, seinen Weg in der Unterhaltungsbranche zu gehen. Als John erste Rollen in TV-Werbespots erhielt, zog die Familie nach Los Angeles. 1966 wurde ihre Tochter Shannon geboren, gefolgt von Sohn K.C. im Jahr 1970. Sie lebten auf einem Anwesen mit Pferden, was Noels Leidenschaft für das Reiten widerspiegelte. "Als Kind wusste ich nicht, dass meine Eltern unterschiedliche Hautfarben hatten", erklärte Shannon in den sozialen Medien und führte aus: "Ich sah sie nur als meine Eltern – die beiden Menschen, die mich liebten. Ich kannte nur ihre Liebe."

Die Ehe der beiden hielt jedoch nicht ewig, und 1975 trennten sich ihre Wege. Noel durchlebte nach der Trennung schwere Zeiten, blieb aber stets eine liebevolle Mutter für ihre Kinder. Obwohl sie 2016 verstarb, halten Shannon und K.C. das Andenken an ihre Mutter lebendig. "Sie war mein Fels, der mir einen sicheren Raum bot, um mit meinen Gefühlen umzugehen. Ich vermisse die Wärme ihrer Umarmung so sehr", schrieb Shannon auf Instagram. Die Geschwister teilen regelmäßig Fotos und Erinnerungen an ihre Eltern, um deren außergewöhnliche Geschichte und ihren Mut zu würdigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images John Amos, Februar 2005

Anzeige Anzeige

Instagram / officialshannonamos/ John Amos und erste Frau Noel Mickelson

Anzeige Anzeige