Rapper Sage the Gemini wird sexueller Missbrauch vorgeworfen

Unschöne Nachrichten um Sage the Gemini (32). Der Rapper, bekannt durch Hits wie "Red Nose" und "Gas Pedal", wird beschuldigt, eine Frau sexuell angegriffen zu haben. Das mutmaßliche Opfer reichte bereits am Montag bei der Polizei von Los Angeles eine Anzeige ein, wie TMZ nun berichtet. Sie behauptet, dass der Vorfall 2017 im Haus von Chris Brown (35) stattgefunden habe. Sie habe Sage über soziale Medien kennengelernt, und er lud sie zu sich ein, wobei das Treffen schließlich in Chris' Anwesen stattfand.

Der Frau zufolge traf sie bei ihrer Ankunft kurz auf Chris, der jedoch wenig später das Haus verließ. Bevor sie das Anwesen betreten durfte, musste sie angeblich eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben. Sie betonte gegenüber der Polizei, dass Chris zum Zeitpunkt des mutmaßlichen Übergriffs nicht anwesend war und in keiner Weise involviert gewesen sei. Warum sie den Vorfall erst nach einigen Jahren bekannt machte, ist nicht bekannt. Doch die zuständige Polizei von Los Angeles nimmt die Anschuldigungen ernst und hat eine Untersuchung eingeleitet.

Sage, mit vollem Namen Dominic Wynn Woods, ist ein US-amerikanischer Rapper und Produzent, der durch seine markanten Tracks in der Hip-Hop-Szene bekannt wurde. Seine Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, darunter auch Chris, hat ihm zu größerer Bekanntheit verholfen. Obwohl er in der Öffentlichkeit steht, hält Sage sein Privatleben meist aus den Medien heraus. Über persönliche Beziehungen oder frühere rechtliche Auseinandersetzungen ist wenig bekannt, was die aktuellen Vorwürfe umso überraschender macht. Sage selbst äußerte sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs.

Chris Brown im April 2024

Sage the Gemini im August 2013

