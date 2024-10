Sie knutscht mit Bachelorette Stella beim Einzeldate im Pool

Stella Stegmann (27) geht auf Tuchfühlung. In Folge acht verteilt die Bachelorette Küsschen an mehrere Kandidaten – allen voran: Leila. Bei einem romantischen Einzeldate in der Villa der Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit kommen sich die zwei Singles näher. Vor ihrem Aufeinandertreffen gibt die Münchenerin zu: "Bei Leila bin ich immer ein bisschen nervös, weil ich sie so toll finde und nichts Falsches sagen will." Bei der darauffolgenden Knutscherei im Pool scheint es dann zu funken. "Wir haben kusstechnisch gematcht", freut sich der Reality-TV-Star im Einzelinterview und strahlt übers ganze Gesicht.

Bei den Zuschauern sind die Meinungen zu Stella und Leilas Flirt gespalten. Unter einem Beitrag der Kuppelshow auf Instagram heißt es in einem Kommentar: "Ich finde, die beiden passen richtig gut zusammen. [...] Es knistert schon ein bisschen zwischen ihnen. Bin gespannt, wie es weitergeht." Ein anderer Fan ist weniger überzeugt: "Interessant, dass viele das mit Leila so gefühlt haben. Ich sehe das tatsächlich gar nicht so. Finde immer noch Devin und sie haben bis jetzt am besten gematcht."

Der Kuss mit Leila war nicht der einzige in Episode acht. In der Nacht der Rosen nutzt Martin einen unbeobachteten Moment, um mit Stella zu knutschen. Wenig später kann Devin die Fitnessfanatikerin von sich überzeugen und die beiden küssen sich. Ein Mann geht in dieser Folge allerdings leer aus. Bei einem Date versucht Jan körperliche Nähe einzuleiten, doch die Bachelorette blockt ab. "Ich frage mich tatsächlich, ob es nicht besser ist, da noch ein bisschen zu warten", erklärt sie dem Feuerwehrmann.

RTL Stella Stegmann und Leila, "Die Bachelorette"-Stars

RTL "Die Bachelorette" Stella Stegmann und Jan

