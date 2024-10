Cringe? Bachelorette Stella lehnt Kussversuch von Jan ab

In der aktuellen Die Bachelorette-Folge geht die Rosenkavalierin Stella Stegmann (27) mit Jan auf ein Einzeldate. Nach einem Helikopterflug lassen die beiden den Abend am Pool zusammen ausklingen. Dabei kommt der Feuerwehrmann auf eine Idee: "Wir können uns ja mal eine Minute lang in die Augen schauen. Vielleicht lesen wir etwas". Stella ist begeistert und fragt Jan nach Ablauf der Zeit, ob er denn etwas in ihren Augen lesen konnte. Da wittert der Hamburger seine Chance. "Du fragst dich, wie ich küsse", antwortet Jan offensiv. Für Stella ist es dafür jedoch zu früh: "Ich frage mich tatsächlich, ob es nicht besser ist, da noch ein bisschen zu warten", antwortet sie.

Beim Date spricht Jan ganz offen mit Stella über die anderen Kandidaten. Er findet, besonders Emma passe nicht zu der Bachelorette. Der Hamburger deutet an, dass seine Konkurrentin gar kein ernsthaftes Interesse habe, die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit kennenzulernen. Bei der Nacht der Rosen bekommt Emma davon Wind und stellt Jan zur Rede: "Mir wurde gerade zugetragen, dass du bei dem Date mit Stella gesagt hast, dass ich kein Interesse an ihr habe." Doch der Feuerwehrmann streitet alles ab. "Ich habe niemals gesagt, dass du kein Interesse hast", redet er sich raus.

Jan kassierte nach seinem Annäherungsversuch einen Korb von Stella. Andere Kandidaten hatten in dieser Hinsicht mehr Erfolg: Den ersten Kuss der Staffel ergatterte der Sales Manager Devin. Bei der Nacht der Rosen bekam auch der Fitness-Unternehmer Martin einen Kuss von der Rosenkavalierin. Bei einem Einzeldate wurde es auch zwischen Stella und der Hamburgerin Leila heiß: Im Pool gingen die Ladys auf Tuchfühlung.

Anzeige Anzeige

RTL "Die Bachelorette" Stella Stegmann und Jan

Anzeige Anzeige

RTL Stella Stegmann und Devin Dayan bei "Die Bachelorette"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige