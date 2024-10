Die besten Looks der Glamour Women of the Year Awards 2024

Am Dienstagabend fanden die diesjährigen Glamour Women of the Year Awards in New York City statt. Die Veranstaltung würdigte herausragende Frauen, die 2024 durch ihre Beiträge in verschiedenen Branchen bemerkenswerte Veränderungen bewirkt haben – und dafür haben sich die weiblichen Promis wieder ordentlich herausgeputzt! Pamela Anderson (57) erschien beispielsweise völlig ungeschminkt in einem atemberaubenden meergrünen Kleid mit bodenlangen, Cape-artigen Ärmeln und einem transparenten Ausschnitt, der mit silbernen Perlen verziert war. Demi Lovato (32) zog ebenfalls alle Blicke auf sich: In einem schwarzen Kleid mit Korsett machte die Sängerin eine besonders glamouröse Figur. Mit einem dunklen Make-up verlieh sie ihrem Look noch mehr Dramatik.

Brooke Shields (59) entschied sich für ein goldenes Pailletten-Kleid mit einem tiefen Schlitz, der bis zum Oberschenkel reichte – dazu trug die Schauspielerin farblich passende Pumps. Beyoncé (43) verzichtete auf den roten Teppich, wurde aber im Times Square EDITION Hotel fotografiert, wo sie sich unter die Stars mischte. Die Sängerin präsentierte sich in einem goldenen Seiden-Maxirock und einem engen Pullover-Shirt in Gelb. Sie trug platinblondes Haar, das ihr bis über die Schultern reichte und stark an Marilyn Monroe (✝36) erinnerte. Zu den diesjährigen Preisträgerinnen gehören neben Pamela unter anderem auch Tennisstar Serena Williams (43), Turnerin Suni Lee sowie Schauspielerin Sydney Sweeney (27).

In den letzten Monaten hatte Pamela mit ihrem neuen, natürlichen Look immer wieder für Aufsehen gesorgt. Während der Pariser Fashion Week im September überraschte sie die Modewelt, indem sie fast komplett auf Make-up verzichtete und ihre natürliche Schönheit betonte. In einem Interview mit Glamour erklärte die Schauspielerin ihre bewusste Entscheidung, ihre Make-up-Routine drastisch zu reduzieren: "Ich habe nichts gegen Make-up, aber ich fühlte, dass es mir in meinen 20ern besser stand."

Getty Images Tina Knowles, Beyoncé, und Kelly Rowland im Oktober 2024

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

