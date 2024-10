Kein Sexbomben-Image mehr: Pamela Anderson erfindet sich neu

Pamela Anderson (57) hat jetzt offenbart, dass sie künftig mehr zu sich selbst stehen möchte. Dass das kein leichter Weg wird, ist ihr bewusst, wie sie im Interview mit Glamour verrät: "Meine Person ist in den Medien so klischeebehaftet, dass sich Menschen zu Halloween immer wieder als Pamela verkleiden." Die kanadische Schauspielerin und Autorin befindet sich aktuell auf einer Reise der Selbstentdeckung und arbeitet daran, herauszufinden, wer sie wirklich ist. Nach über drei Jahrzehnten im Rampenlicht, bekannt für ihre Rolle als Casey Jean "C.J." Parker in Baywatch und als Barb in dem Sci-Fi-Film "Barb Wire" von 1996, spricht Pamela nun offen über ihren Weg zu mehr Selbstakzeptanz.

Im Interview erzählt Pamela, dass sie schon als Kind begann, Rollen zu spielen und sich hinter Charakteren zu verstecken. "Ich hatte eine starke Vorstellungskraft und lebte sie aus. Dass das eine Karriere ist, war mir nicht klar", erklärte die ehemalige Baywatch-Nixe. Jetzt ist es ihr wichtig, Zeit mit sich selbst zu verbringen und herauszufinden, wer sie wirklich ist, ohne den Meinungen anderer zu viel Gewicht zu geben. Sie scheut sich nicht mehr, ihre Ansichten zu teilen und sich auch verletzlich zu zeigen. Besonders die Hulu-Serie "Pam & Tommy" aus dem Jahr 2022, die ihre Beziehung zu Tommy Lee (62) und das geleakte Sextape thematisiert, hat sie tief getroffen, verrät sie jetzt: "Es fühlte sich wirklich wie ein weiterer Tritt in die Magengrube an, dass die Leute das unterhaltsam finden könnten. Den Moment, an dem ich meinen Mann, meinen Verstand und meine Karriere verloren habe", gestand sie.

Pamela, die Mutter der Söhne Brandon Thomas Lee (28) und Dylan Jagger Lee (26), die sie mit ihrem Ex-Mann Tommy Lee hat, schöpft viel Kraft aus ihrer Familie. "Ohne meine Jungs wäre ich nicht so stark gewesen", sagte sie. Heute fühlt sich die Glamour-Ikone glücklicher als noch vor zehn Jahren und konzentriert sich auf ihre mentale Stärke. Sie hat aufgehört, starkes Make-up zu tragen, und betont: "Anstatt mich hinter einer perfekten Fassade zu verstecken, möchte ich lieber pur und echt sein. Niemand ist vollkommen." Nun will sie auch ihre Fans dazu ermutigen, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie sind, mit allen Narben und Imperfektionen.

Pamela Anderson in "Baywatch"

Getty Images Tommy Lee und Pamela Anderson, September 1999

