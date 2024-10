So süß gratuliert George Kittles Frau ihm zum Geburtstag

George Kittle feiert heute seinen 31. Geburtstag. Eine, die sich besonders freut, ist wohl seine Frau Claire. Sie widmet dem NFL-Profi nämlich gleich mehrere süße Liebeserklärungen. Bei Instagram postet das Model ein paar sehr private Schnappschüsse und schreibt: "Danke für dieses märchenhafte Leben. Ich wusste nicht, dass eine Liebe wie diese möglich war. [...] Ich bin witzigerweise immer mehr und mehr von dir besessen. Happy Birthday, mein Liebling." Zu seinem Ehrentag bereitete Claire direkt 31 Geschenke vor. Eines, über das Kindskopf George sich mit am meisten zu freuen schien, war ein Spielzeug-Dinosaurier. "Ich kann mit ihm spielen. Das ist ein gut aussehender T-Rex", freut sich der Sportler in ihrer Story.

Für ihren George legt Claire sich regelmäßig richtig ins Zeug. Wie die Netflix-Serie "Receiver" zeigte, unterstützt die Spielerfrau unter anderem die Sneaker-Sammlung ihres Mannes und schenkt ihm zu passenden Gelegenheiten gerne ein neues Paar. In einem Werbespot nahm der Tight End der San Francisco 49ers seine Fans sogar mit in seinen Schuhschrank. Die Treter füllen im Haus des Paares einen ganzen Raum: Fein säuberlich in Regalen platziert, stellt George seine Schmuckstücke aus. Geschmückt ist der Raum mit Pokémon-Teppichen und LED-Lichtern. "Würde ich mich selbst als Sneaker-Fan bezeichnen? Ja, das würde ich", meinte der US-Amerikaner selbstironisch. Begonnen habe sein Sammelwahn bereits 2019. Wie viele er genau habe, könne er nicht sagen, denn hin und wieder verschenke er auch welche an Freunde und Familie.

Mit seiner Claire scheint George also sein Perfect Match gefunden zu haben. Das Jawort gaben die beiden sich 2019, zusammen sind sie aber bereits seit ihrem Freshman-Jahr an der University of Iowa. Dort nahm für George auch die Football-Karriere richtig Fahrt auf und auf die Unterstützung seiner Claire kann er sich immer verlassen. Sie verpasst kaum ein Spiel und kleidet sich immer stylish passend in den Farben der 49ers, Rot und Gold, sowie mit der Rückennummer ihres Gatten.

Anzeige Anzeige

Getty Images George Kittle bei einer Pressekonferenz zum Super Bowl 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Claire und George Kittle bei der Premiere von "Receiver"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige