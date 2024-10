Süß: George Kittle feierte Mega-Touchdown mit seiner Frau

Donnerstagabend lagen alle Augen auf George Kittle (31). Der Tight End der San Francisco 49ers durfte beim Spiel gegen die Seattle Seahawks einen lange ersehnten Erfolg feiern – und er selbst glänzte mit einem Wahnsinns-Touchdown. Für George definitiv ein Grund zum Feiern – und das zuckersüß mit seiner Gattin Claire. Zusammen mit seinem Teamkollegen Kyle Juszczyk stürmte er in Richtung Tribüne, wo die beiden von ihren begeisterten Frauen empfangen wurden. Im Siegestaumel sprangen sie an der Bande hoch und ließen sich von ihren Liebsten feiern. Auf Instagram geht der Clip viral und die Fans sind ganz angetan. "So süß!" und "Wir lieben das! Das ist eine Next-Level-Manifestation", sind nur zwei der begeisterten Kommentare.

Den Sieg haben die 49ers dringend gebraucht, denn zuletzt lief es eher holprig für den Super Bowl-Anwärter aus dem vergangenen Jahr. Vor allem mehrere krankheitsbedingte Ausfälle machten es dem Team aus der kalifornischen Metropole schwer. Zwischenzeitlich waren gleich mehrere Leistungsträger krank. Aber vor allem der Verzicht auf Star-Runningback Christian McCaffrey (28) schien schwer auszugleichen. Der US-Amerikaner zog sich unter anderem eine Achillessehnenentzündung zu und verpasste bereits mehrere Spiele. Auf einer Pressekonferenz erklärte Coach Kyle Shanahan, jetzt sogar mit dem Gedanken zu spielen, Christian für die kommenden vier Spiele auf die IR-Liste, also die Liste der krankheitsbedingt ausfallenden Spieler, zu setzen und für weitere vier Spiele zu sperren.

Auch George musste kurzzeitig aussetzen – aber er konnte sich auf die Unterstützung seiner Frau Claire verlassen. Die beiden sind bereits seit ihrer Jugend ein Paar und gelten als eines der Traumpaare der NFL. Vor wenigen Tagen feierte der 31-Jährige seinen Geburtstag und Claire machte ihrem Liebsten eine süße Liebeserklärung. "Danke für dieses märchenhafte Leben. Ich wusste nicht, dass eine Liebe wie diese möglich war. [...] Ich bin witzigerweise immer mehr und mehr von dir besessen. Happy Birthday, mein Liebling", schrieb das Model bei Instagram.

Getty Images Christian McCaffrey, Running Back der San Francisco 49ers

Instagram / clairekittle Claire und George Kittle im April 2024

