NFL-Star George Kittle und seine Claire rocken Doku-Premiere

George Kittle (30) und seine Frau Claire sicherten sich die Blicke auf dem roten Teppich. Am Dienstag feierte die Netflix-Doku "Receiver" ihre Premiere. Dafür putzten sich die Protagonisten ordentlich heraus. Doch ein besonderes Highlight waren sicherlich George und seine Claire. Die beiden sind eines der Traumpaare der NFL. Während der Tight End der San Francisco 49ers einen leichten weißen Anzug wählte, strahlte seine Liebste neben ihm in knalligem Rot: Die US-Amerikanerin stahl ihrem Gatten in einer roten Robe mit hohem Beinschlitz die Show. Das schien den Sportler aber gar nicht zu stören. Es gab sogar einen Kuss für die Fotografen.

In "Receiver" begleitete die Kamera neben George auch seine Kollegen in vergleichbaren Positionen bei ihrem Leben auf und abseits des Footballfeldes. Mit dabei ist auch der deutschstämmige Amon-Ra St. Brown, der als Wide Receiver für die Detroit Lions spielt. Der erste Trailer zeigt, dass es in der Doku aber nicht nur um das Drama des Sports geht. Vor allem George schwärmt von der Unterstützung, die er von seiner Claire bekommt: "Meine Frau Claire, sie ist meine Batterie. Sie lädt mich auf." Die ersten paar Minuten der Serie zeigen die beiden beim privaten Weihnachtsfest. Dass sie seine größte Motivation ist, zeigt auch, wie sie ihm unmittelbar vor einem Spiel als Push auf die Brust klopft.

Zusammen sind Claire und George bereits seit ihrer Jugend. Kennengelernt haben sie sich in seinem ersten Jahr auf der University of Iowa. 2018 machte der 30-Jährige dann Nägel mit Köpfen und ging vor seiner Partnerin auf die Knie. Sie sagte "Ja" und nur ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken. Kinder hat das Paar bisher nicht, dafür kümmert es sich liebevoll um seine Vierbeiner. Im Februar 2023 mussten die beiden eine schmerzhafte Erfahrung machen, denn Claire erlebte eine Eileiterschwangerschaft. "Ich spürte, wie meine Seele meine Körper verließ, denn ich wusste genau, was das bedeutete. [...] George war meine Stärke, als ich keine hatte. Wir haben uns aufeinander gestützt, wie wir es nie zuvor getan haben", erinnerte sie sich bei Instagram an den Moment.

Getty Images George Kittle bei einer Pressekonferenz zum Super Bowl 2024

Getty Images Claire und George Kittle, Juli 2024

