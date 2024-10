"The Office"-Star Jenna Fischer teilt Brustkrebsdiagnose

Die Schauspielerin Jenna Fischer (50) teilt überraschende Neuigkeiten mit ihren Fans: Jenna gibt bekannt, dass sie im Dezember 2023 die Diagnose Brustkrebs erhielt. In einem emotionalen Instagram-Post teilt die "The Office"-Bekanntheit mit, dass bei ihr im vergangenen Jahr ein aggressiver, aber behandelbarer Tumor entdeckt wurde. Doch das gehört glücklicherweise der Vergangenheit an: Nach einer Operation und monatelanger Behandlung sei Jenna nun wieder krebsfrei.

In ihrem Post erzählt Jenna, dass bei einer routinemäßigen Mammografie im Oktober letzten Jahres aufgrund ihres dichten Brustgewebes ein zusätzlicher Ultraschall erforderlich war. Dieser führte zur Entdeckung eines triple-positiven Brustkrebses im ersten Stadium, einer aggressiven, aber gut behandelbaren Form. Im Januar unterzog sie sich schließlich einer Lumpektomie, um den Tumor zu entfernen. Ab Februar dieses Jahres folgten zwölf Runden Chemotherapie und im Juni drei Wochen Bestrahlung. Während dieser Zeit verbarg sie den Verlust ihrer Haare mit Perücken und Hüten, die sie und ihre Familie liebevoll "Wigats" nannten. Jenna berichtet in ihrem Post, dass sie sich nun bereit fühle, die Perücken abzulegen und offen über ihre Erfahrungen zu sprechen.

Die schwere Zeit stand die Regisseurin vor allem mit der Unterstützung ihrer Familie, ihrem Ehemann Lee und ihren beiden Kindern, durch. In ihrem Posting betont die Schauspielerin, wie wichtig das Netzwerk aus Familie, Freunden und medizinischem Personal für ihren Heilungsprozess war. "Es braucht ein Dorf, um den Krebs zu bekämpfen", erklärt die 50-Jährige. Mit ihrem offenen Umgang möchte Jenna andere Frauen dazu ermutigen, Vorsorgeuntersuchungen ernst zu nehmen und sich bei Bedarf Unterstützung zu suchen. Sie betont die Bedeutung regelmäßiger Mammografien und hofft, durch das Teilen ihrer Geschichte das Bewusstsein dafür zu schärfen.

Instagram / msjennafischer Jenna Fischer, "The Office"-Star

Instagram / msjennafischer Schauspielerin Jenna Fischer mit ihrer Familie, 2024

