Jenna Fischer zeigt stolz ihre Locken nach der Chemotherapie

Jenna Fischer (51) hat ihren Fans am Dienstag ein persönliches Update gegeben, das viele berührte. Die Schauspielerin, bekannt aus der Kultserie "The Office", präsentierte stolz ihre lockigen Haare, die nach ihrer Chemotherapie zurückgekehrt sind. Auf einem Selfie auf Instagram, das sie ohne Make-up und mit einer Brille zeigt, strahlt sie in die Kamera und betont, wie sehr sie ihren "unbändigen, lockigen Pony" liebt. "Er gibt mir den totalen 80er-Vibe", schrieb sie unter das Foto mit einem Augenzwinkern. Die Community zeigte sich begeistert: Stars wie Olivia Munn (44) und Angela Kinsey ließen es sich nicht nehmen, sie in den Kommentaren zu unterstützen.

Jenna hatte im Dezember 2023 die Diagnose Brustkrebs im ersten Stadium erhalten, wie sie erst später öffentlich machte. Nach einer erfolgreichen Lumpektomie, Chemotherapie und Bestrahlung konnte sie im Oktober 2024 verkünden, dass sie krebsfrei ist. Sie beschreibt die Rückkehr ihrer Haare als "kleinen, aber bedeutenden Sieg". In ihrem Posting erlaubte die 51-Jährige sogar einen Hauch Humor und stellte klar, dass sie sich über ausschließlich positive Kommentare zu ihrem Look freut. Fans schlugen ihr vor, den Style weiter auszubauen und etwa ein rotes Bandana im Haar zu tragen – ganz im Stil der fiktiven Propagandafigur Rosie the Riveter.

Jenna, die seit über zehn Jahren mit Drehbuchautor Lee Kirk verheiratet ist, hatte bereits in der Vergangenheit offen über die Herausforderungen und Veränderungen gesprochen, die die Diagnose und Behandlung mit sich brachten. Mit ihrer ehrlichen und optimistischen Art wurde sie für viele Frauen mit ähnlichen Erfahrungen zu einem Vorbild. Von ihrer Familie, inklusive ihrer beiden Kinder Weston und Harper, erhält sie dabei Rückhalt. "Wir feiern jetzt jeden kleinen Moment", verriet sie in Interviews – eine Einstellung, die sie auch mit ihren Fans teilen möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna Fischer, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / msjennafischer Jenna Fischer, "The Office"-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige