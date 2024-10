Nach Krebsdiagnose: Jenna Fischer erfreuen "kleine Dinge"

Die Schauspielerin Jenna Fischer (50) teilte in ihrem ersten Interview nach der Bekanntgabe ihrer Brustkrebserkrankung, was sich seitdem für sie geändert hat. In der "Today"-Show mit Hoda Kotb sprach sie offen über ihren neuen Blick aufs Leben: "Alle wichtigen Dinge wurden so schnell klar. Ich finde, dass die Welt in all ihrer Eigenartigkeit ein so schöner Ort ist." Nach der Behandlung ihres dreifach positiven Brustkrebses im Stadium 1 finde sie Dinge, die sie früher gestört haben, jetzt manchmal ganz reizend. "Oh, sieh mal einer an, süßer Verkehr", scherzte die US-Amerikanerin.

In der Show machte Jenna Zuschauerinnen, die ebenfalls von einer Brustkrebsdiagnose betroffen sind, Hoffnung: "Ich möchte ihnen nur sagen: 'Nein, du wirst die Kurve kriegen, genau wie ich. Du wirst dein Leben zurückbekommen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön und wunderbar die Reise sein wird, die vor dir liegt.'" In einem Beitrag auf Instagram teilte die 50-Jährige ihre Geschichte und ermutigte ihre Follower, jährliche Mammografien wahrzunehmen. "Wenn ich sechs Monate länger gewartet hätte, hätte es viel schlimmer sein können", warnte die "Mean Girls"-Schauspielerin.

Jenna bekam ihre Diagnose im Dezember 2023. Im Januar 2024 unterzog sie sich einer Lumpektomie, um ihren Tumor zu entfernen, der glücklicherweise früh erkannt wurde und nicht gestreut hatte. Danach erhielt die Schauspielerin Chemotherapie und Bestrahlung und ist laut ihren Ärzten krebsfrei. Diese Nachricht feierte sie zusammen mit ihrer Familie, die eine große Unterstützung in dieser schweren Zeit war. Auf einem Foto, das Jenna auf ihrem Social-Media-Profil teilte, sieht man sie zusammen mit ihrem Mann Lee Kirk und ihren beiden Kindern Weston Lee und Harper Marie feiern.

Instagram / msjennafischer Jenna Fischer und Hoda Kotb bei der "Today"-Show

Instagram / msjennafischer Schauspielerin Jenna Fischer mit ihrer Familie, 2024

