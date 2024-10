Elena Carrière sorgt sich um die Privatsphäre ihres Freundes

Elena Carrière (28), bekannt als Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière (74) und Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel 2016, ist heute als Influencerin erfolgreich. Im Netz thematisiert sie vor allem einen bewussten Umgang mit Social Media und zieht sich trotz ihrer öffentlichen Rolle regelmäßig von den Plattformen zurück. Auch ihren aktuellen Freund hält sie bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Doch was ist der Grund? "Mein Freund ist nicht in der Öffentlichkeit, es ist also eine Schutzmaßnahme für ihn. Er sieht es zwar entspannt, aber ich weiß, wie hart die Medienlandschaft sein kann, erklärte Elena gegenüber 20 Minuten.

Bisher funktioniere das für beide gut, ob sie es jedoch in Zukunft ändern wollen, konnte sie im Gespräch noch nicht sagen. In den vergangenen Monaten nahm Elena sich aber immer öfter aus den sozialen Medien raus – so verbrachte sie auch einige Tage auf den Seychellen, ganz ohne Instagram und Co. Anfangs spürte sie den Drang, Erlebtes festzuhalten und mit anderen zu teilen, doch nach ein paar Tagen legte sich das Verlangen, berichtete die 28-Jährige. Durch diese Erfahrung lernte sie einen bewussteren Umgang mit digitalen Plattformen.

Elena ist bereits seit einiger Zeit bemüht, ihren eigenen Social-Media-Output möglichst positiv und inspirierend zu gestalten. Mit ihrer eigenen Veranstaltungsreihe "Dinner Convos" verfolgt sie das Ziel, inspirierende Frauen zusammenzubringen und über wichtige gesellschaftliche Themen wie mentale Gesundheit und Frauen im Business zu sprechen. Auch teilt sie immer häufiger Content zum Thema Body Positivity. Erst kürzlich veröffentlichte sie ein Vorher-Nachher-Bild von sich, mit dem sie stolz zeigt, wie sie sich mit zehn Kilo mehr auf der Waage fühlt.

https://www.instagram.com/p/C-2np_qNkBT/ Elena Carrière und ihr Freund im August 2024

https://www.instagram.com/p/C86N3xbNksb/?img_index=1 Elena Carrière und ihr Freund im Juli 2024

